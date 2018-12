Governo ultime news | Le notizie sul governo e sulla politica italiana | Le notizie del giorno in Italia | Diretta Live (aggiornare la pagina per le ultimissime)

GOVERNO ULTIME NEWS – Sabato 29 dicembre – ore 11.45 – Salvini: “Rimpasti? Ipotesi surreale” – “Rimpasti? Ipotesi surreali e totalmente false. Squadra che vince non si cambia, siamo il governo col più alto indice di fiducia dei cittadini in Europa”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini in riferimento ad un’ipotesi ventilata il giorno prima dal premier Conte in conferenza stampa.

ore 11.20 – Sassi contro pullman di tifosi, Salvini: “Deficienti in galera” – “Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando il lancio di sassi contro un pullman di tifosi del Torino diretti a Roma avvenuto sull’A1, nell’area di servizio Chianti Sud.

– ore 11.00 – Manovra, il Pd in piazza contro la legge – Il Partito democratico e altre associazioni hanno indetto una manifestazione contro la legge di bilancio organizzando un sit-in in piazza Montecitorio, all’esterno della Camera dei Deputati. Nel pomeriggio, alle 18 e 30, è previsto il voto di fiducia.

ore 09.00 – Manovra, atteso per le 18.30 il voto di fiducia alla Camera sulla legge di bilancio

Venerdì 28 dicembre – ore 20.30 – Terremoto, dichiarato stato d’emergenza – Il governo, a conclusione del Consiglio dei ministri, ha dichiarato lo stato d’emergenza di un anno per i comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma. Sono stati stanziati 10 milioni di euro per le prime attività di soccorso dal Fondo per le emergenze nazionali.

0re 18.30 – Manovra, il governo pone la questione di fiducia alla Camera – Il presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che il governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul testo della manovra.

ore 18.20 – Manovra, bocciato rinvio in Commissione bilancio – L’aula della Camera ha votato contro la richiesta avanzata dal Pd di rinviare in commissione Bilancio la manovra.

ore 18.00 – Garavaglia: “Reddito e quota 100 in Parlamento a gennaio” – “Reddito cittadinanza e quota 100 avrete modo di discuterli ampiamente perché il decreto legge arriverà ai primi di gennaio”, ha detto il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo durante la discussione generale sulla manovra in Aula alla Camera.

ore 10.30 – Conte, amalgama giallo-verde durerà 5 anni. “Questo amalgama che rispetta i due colori secondo me durerà per 5 anni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno a proposito del governo gialloverde. “Tradire la prospettiva di realizzare un progetto riformatore sarebbe un errore anche agli occhi dei cittadini che ci hanno votato” ha aggiunto. E alla domanda sul suo colore preferito, il premier ha risposto: “Io sono giallorosso perché sono tifoso della Roma…”. E il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, lo ha incalzato: “È anche un fuoriclasse del dribbling? “Non esageriamo” ha replicato sorridendo Conte. (Qui i dettagli sulla conferenza stampa di fine anno).

ore 10.00 Manovra, al via esame aula Camera, entro domani ok definitivo. È cominciato in aula alla Camera l’esame della manovra, passata ieri in commissione Bilancio dopo essere stata licenziata dal Senato. Il via libera definitivo è atteso per domani, oggi è attesa invece la decisione del governo di porre la questione di fiducia.

ore 7.20 – Nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il mandato al relatore sulla manovra. La legge di bilancio è attesa in mattinata di oggi nell’Aula di Montecitorio. Pd e Forza Italia hanno votato contro, protestando perché il testo è stato inviato in Aula “senza discutere né votare” i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di bilancio. Tensione durante l’audizione del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sulla manovra. “Mi avete massacrato per un’ora e non mi fate parlare, mi avete criticato per un’ora potrò rispondere alle critiche o no?”, ha detto il ministro.



Giovedì 27 dicembre – ore 20.50 – Manovra: Tria, reddito cittadinanza da aprile, decreto a inizio anno. “Il reddito di cittadinanza che partirà dal primo aprile 2019 ha una dotazione che per il 2019 ammonta a 7,1 miliardi: rispetto a quanto prospettato all’atto della presentazione del ddl bilancio lo stanziamento è stato rivisto al ribasso senza modificarne la portata”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso dell’audizione di fronte alla commissione Bilancio della Camera. “I dettagli saranno definiti con un decreto che verrà emanato a inizio del nuovo anno. Inalterata la platea dei potenziali beneficiari e l’entità massima del sostegno erogato”, ha aggiunto Tria.

ore 20.40 Manovra: Tria, ci consentirà di ridurre spread e ridare fiducia. Con la nuova versione della manovra è stato “raggiunto il miglior risultato possibile sia dal punto di vista economico-finanziario che politico, un risultato che conferma gli obiettivi fondamentali di riforma del governo e li conduce dentro un livello di indebitamento netto piu’ contenuto di quello preventivato. Ciò ci consentirà di ricondurre lo spread verso livelli più vicini ai fondamentali dell’Italia” e “soprattutto di ridare fiducia ai consumatori, agli investitori e ai mercati”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso dell’audizione di fronte alla commissione Bilancio della Camera.

ore 17.30 – Terremoto Catania, Salvini, 20 milioni a disposizione per riapertura scuole. “Ho sentito il ministro Bussetti e mi ha riferito che ha messo a disposizione 20 milioni per la riapertura dell’anno scolastico, nel caso ci fossero problemi nel territorio colpito dal terremoto”. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

ore 17.20 – Manovra: Tria riferirà in commissione Camera alle 20,30.Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, riferirà alle 20,30 in commissione Bilancio della Camera, che sta svolgendo l’esame della manovra in terza lettura. L’audizione di Tria era stata richiesta dalle opposizioni per avere chiarimenti in seguito alle modifiche introdotte dal governo al termine della trattativa con la Commissione europea.

ore 17.15 – Di Maio, sospensione mutui per chi è in difficoltà. “Nelle prossime ore il governo varerà il provvedimento che prevede la sospensione mutui per tutte le persone che hanno avuto difficolta’”. Cosi’ il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio durante la conferenza stampa a Catania. “Domani alle 19 ci sarà il Consiglio dei ministri. Il nostro obiettivo è aver pronta prima possibile l’ordinanza di protezione civile per fornire agli enti locali tutti gli strumenti per tornare a normalita’”

ore 17.00 – Terremoto Catania: Salvini, darei pieni poteri a sindaci,oggi troppi passaggi. Per evitare le lungaggini burocratiche nella gestione dei fondi “renderei pienamente responsabili i sindaci”. Lo ha detto nella conferenza stampa post terremoto a Catania il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Darei loro pieni poteri, onori e oneri, oggi ci sono troppi passaggi, troppi processi, troppi dubbi. Per timore che qualcuno sbagli, si blocca tutto. E poi il 99,9% dei sindaci italiani sono persone perbene, sarebbe una fiducia ben riposta”.

ore 16.45 – Terremoto Catania, Salvini: “Tutti e 400 gli sfollati hanno e avranno un tetto”. Lo ha garantito il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in conferenza stampa in prefettura a Catania.

ore 15.30 – Manovra, Conte, a gennaio riformuleremo Ires no profit

ore 14.00 – Manovra, il dietrofront di Di Maio: “La norma sugli enti no-profit va cambiata” – “Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile”. Lo afferma in una nota il vicepresidente e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli”.

“Non possiamo intervenire nella Legge di Bilancio perché si andrebbe in esercizio provvisorio. Ma prendo l’impegno di modificarla nel primo provvedimento utile” prosegue Di Maio. “Inoltre, abbiamo sentito la comunità dei Frati di Assisi, che ringraziamo per il loro instancabile impegno, e li incontreremo quanto prima”.

Ma la vice ministro all’Economia, Laura Castelli, è di altra opinione: “Quella norma è giusta. Se sei del terzo settore si suppone che tu non faccia utili, visto che sei senza scopo di lucro. Noi tassiamo i profitti delle no profit, non tassiamo i soldi della beneficenza”.

ore 8.00 – Manovra al rush finale – Ripartono in Commissione i lavori per la manovra. Il governo porrà la fiducia sul testo e punta a chiudere entro sabato 29 dicembre. Sindacati e opposizioni rimangono sul piede di guerra, annunciando manifestazioni di protesta. Partito democratico e Forza Italia promettono battaglia dentro e fuori il Parlamento. I dem hanno organizzato un presidio davanti Montecitorio per il 29 dicembre, mentre Cgil, Cisl e Uil si stanno organizzando per una grande manifestazione a gennaio: nel mirino le pensioni e i tagli al volontariato.

Mercoledì 26 dicembre – ore 16 – Manovra: domani a Montecitorio per l’ok in commissione – Domani, 27 dicembre, la manovra giungerà in commissione Bilancio alla Camera per la terza (e ultima lettura). Una volta ottenuto l’ok definitivo, il testo giungerà il 28 dicembre nell’Aula di Montecitorio; il voto finale è quindi atteso entro il 29 dicembre.

“Abbiamo trovato un paese abbandonato a se stesso e in sei mesi sono tanti i traguardi raggiunti” ha dichiarato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il quale ha poi elencato alcune delle principali azioni portate avanti dall’esecutivo giallo-verde come pensioni minime, pensioni di invalidità, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero, tagli al costo del lavoro.

Nel frattempo, alla vigilia dell’ultimo approdo in commissione del testo del decreto collegato alla manovra, sindacati e opposizioni continuano ad annunciare proteste e manifestazioni.

ore 13.00 – Polemiche per il selfie di Salvini con la Nutella nel giorno del terremoto – Polemiche per un selfie postato su Twitter dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il vicepremier appare nello scatto mentre mangia una fetta di pane e Nutella: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, e il vostro?”, scrive Salvini.

Poche ore prima la terra aveva tremato nuovamente a Catania, con crolli di case e 28 persone ferite. Per questo motivo in molti non hanno apprezzato il post di Salvini. Qui l’articolo completo.

Martedì 25 dicembre – ore 13.30 – Manovra, Salvini: “Reddito di cittadinanza? I furbi non avranno un euro” – “Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno”. Il vicepremier Matteo Salvini è convinto che nessuno potrà imbrogliare, lavorando in nero e prendendo i soldi del reddito di cittadinanza o falsando l’Isee. Il ministro dell’Interno, in visita natalizia agli anziani dell’Opera Pia Cardinal Ferrari di Milano, aggiunge: “Vogliamo davvero aiutare gli ultimi, i dimenticati, quelli che il lavoro non lo cercano neanche più, a venti o a cinquant’anni”.

Lunedì 24 dicembre – ore 15.00 – Salvini, auguri di Natale alla Commissione europea: “A maggio si cambia” – Durante una visita all’ospedale Buzzi di Milano, Matteo Salvini ha rivolto i suoi auguri ironici alla Commissione europea: “Che auguri rivolgerei ai vertici europei? Che a maggio si cambia, che gli italiani finalmente cambieranno. Io gli auguri li faccio a tutti, comunque”.

Un messaggio di auguri il ministro dell’Interno lo ha rivolto anche a Luigi Di Maio: “A lui dico auguri e grazie perché stiamo lavorando bene”.

Salvini ha anche detto che ascolterà il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Io ascolto sempre, faremo anche i nostri di discorsi. Tra un piatto e un altro lo ascolterò”.

ore 10.40 – Manovra, l’Italia taglia i fondi all’Onu per 32 milioni all’anno. Il testo della legge di Bilancio 2019, approvato al Senato e che ora passerà alla Camera, prevede anche un taglio dei contributi dell’Italia all’Onu. Il nostro paese verserà alle Nazioni Unite 35,3 milioni in meno nel 2019 e 32,3 in meno a partire dal 2020.

Il contributo è previsto dalla legge 848 del 1957, che diede piena esecuzione da parte italiana allo Statuto delle Nazioni Unite.

Spetterà al ministero degli Esteri provvedere “agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte”.

Domenica 23 dicembre – ore 12.20 – Di Maio: “Da marzo partirà reddito di cittadinanza”. Il vicepremier Luigi Di Maio parlando durante un video su Facebook ha garantito che il reddito di citadinanza “partirà nei tempi previsti, a marzo” e ha riferito di aver fatto ieri una riunione con tutti i tecnici del ministero.

“Siamo orgogliosi della manovra, non potevo sperare di meglio”, ha detto Di Maio. “Abbiamo fatto quello che serviva agli italiani e dal primo gennaio cominciamo ad attuarlo”.

Il ministro ha negato inoltre che siano previsti tagli al welfare, anzi con la manovra si investe in welfare e in diritti sociali “massacrati dai vecchi governi” che vengono riportati al centro dell’operato dell’esecutivo. Di Maio ha quindi invitato i follower a “diffidare” di certe notizie e a “esplorare meglio gli argomenti” rispetto a titoli di stampa “fuorvianti”.

Sui tagli alle pensioni Di Maio ha detto: “In questi giorni si sta parlando di tagli e tasse. Certo, tagli alla spesa militare inutile, tagli alle pensioni d’oro ma questo è un taglio epocale. Stanno dicendo che abbiamo tagliato a pensioni da 1.500 euro, non è così: preleviamo decine di migliaia di euro dalle pensioni d’oro e per rendere costituzionale l’intervento prendiamo 1-2 euro dalle pensioni sopra i 1.500 perché dobbiamo rispettare un principio di progressività”.

Per quanto riguarda gli investimenti, il ministro sostiene che non ci sia nessun taglio nella legge di Bilancio approvata al Senato. “Qualcuno vi dirà, lo zio del Pd o di Fi, ‘avete tagliato gli investimenti: non si taglia nulla dagli investimenti, solo che non sanno fare i conti quelli che scrivono che abbiamo tagliato. Basta guardare il rendiconto generale del maximemendamento e vedranno che una parte appostata genericamente come investimento ora è appostata in investimenti per dissesto idrogeologico, investimenti per adeguare gli edifici pubblici dal punto di vista antisismico, in piccole opere per i comuni. Li abbiamo presi dal fondo generale – conclude – e li abbiamo messi nei fondi particolari”.

ore 02:30 – Alle 2:30 di notte del 23 dicembre 2018 l’aula del Senato ha approvato il testo della legge di Bilancio con un voto di fiducia sul Governo: 167 voti a favore e 78 contrari; 3 gli astenuti, tra cui il senatore a vita Mario Monti e il parlamentare M5S Gregorio De Falco. Il Pd aveva annunciato che avrebbe compiuto un ricorso alla Corte Costituzionale. Il testo appena approvato al Senato torna ora alla Camera per la terza lettura, in programma il 28 dicembre. Leggi la notizia.

Sabato 22 dicembre – ore 22.30 – Manovra, in corso la discussione generale in Aula a Palazzo Madama – Intorno alle 23.30 terminerà la discussione generale in Aula, poi sarà il turno delle dichiarazioni di voto. La chiama dei parlamentari per il voto di fiducia inizierà a mezzanotte e mezza. Il voto finale dunque slitta ancora: arriverà solo intorno alle 2 di notte. Poi, il Consiglio dei ministri si riunirà per la seconda nota di aggiornamento al Def. Sarà notte fonda quando la Legge di bilancio lascerà Palazzo Madama per tornare alla Camera. Il PD intanto annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale.

ore 19.00 – Le opposizioni chiedono la convocazione della capigruppo – Continuano le proteste delle opposizioni in Commissione, che accusano le forze di governo di aver fatto saltare tutte le regole dell’iter parlamentare per l’approvazione della Legge di bilancio. Per questo motivo, si apprende in Transatlantico, le opposizioni chiederanno subito la convocazione della capigruppo, che potrebbe far slattare ulteriormente il momento del voto sul testo.