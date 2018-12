1 gennaio cosa succede Roma | Eventi | Capodanno | Cosa fare

1 GENNAIO COSA SUCCEDE ROMA – Tradizionalmente il Capodanno è la giornata più lunga di tutto l’anno. I festeggiamenti cominciano la sera del 31, tra cenone, concerti e spettacoli di vario genere. E non si fermano né con lo scoccare della mezzanotte, né con l’arrivo dell’alba.

Sarà così anche quest’anno a Roma. Per tutto martedì 1 gennaio, infatti, nella Capitale verranno organizzati spettacoli, eventi e iniziative di vario tipo. Tutti con l’obiettivo di far partire il 2019 con il piede giusto, facendo un carico di divertimento e adrenalina per affrontare al meglio il resto dell’anno.

Ecco tutti i principali eventi previsti per il 1 gennaio a Roma.

> QUI TUTTO SULL’ALBERO DI NATALE 2018 DI ROMA

> QUI COSA SUCCEDE IL 1 GENNAIO IN ITALIA

1 gennaio cosa succede a Roma

GIORNATA MONDIALE PER LA PACE – Da quando è stata istituita da Paolo VI, nel 1967, la Giornata mondiale per la Pace cade proprio nel primo giorno dell’anno. Quest’anno il tema della Giornata, arrivata alla sua 52esima edizione, e anche il titolo del messaggio diffuso in quel giorno da Papa Francesco, è “La buona politica è al servizio della pace”.

NEW YEAR’S DAY PARADE – Per la 13esima volta torna a Roma la parata del primo dell’anno. Una sfilata di marching band di alcune high school americane, majorette, acrobati, gruppi folk e danzatori di strada. Una kermesse di circa due ore, con partenza fissata alle 15:30 da Piazza del Popolo e con un percorso che comprende il Tridente romano fino al gran finale, nuovamente in piazza.

ROMA CAPUT MUSICAE 2019 – Uno spettacolo per orecchie esigenti, quello previsto nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per il 1 gennaio. A partire dalle ore 19, infatti, la Gerardo Di Lella Grand’Orchestra si esibirà nel suo Concerto di Capodanno, reinterpretando le musiche che hanno fatto la storia del cinema italiano. Rota, Trovajoli, Morricone, Piovani, Cipriani, Ortolani, Piccioni, Rustichelli, sono solo alcuni degli artisti che verranno omaggiati dall’orchestra.

FESTA DI ROMA 2019 – Il suo inizio è previsto già per la sera del 31, quando ci saranno tanti eventi e concerti al Circo Massimo per rendere omaggio alla Luna, in occasione dei 50 anni dal primo sbarco. Ma anche il giorno dopo sono in programma altre iniziative. Ad esempio, per l’alba del 1 gennaio, il Giardino degli Aranci si animerà con l’orchestra 100 Chitarre, formata da chitarristi elettrici amatoriali che hanno risposto alla chiamata della Fondazione Musica per Roma, accettando di esibirsi fin dalle 7 di mattina. Ma la giornata non si conclude qui (QUI il programma completo).