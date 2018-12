Stasera in tv 28 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Mary Poppins, Chi vuol essere milionario, The good doctor, The hateful eight, Il cavaliere oscuro

Cosa c’è stasera in tv 28 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di venerdì 28 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 28 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mary Poppins

23:56 – TG1 60 Secondi

00:00 – TV7

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Good Doctor – Un genio silenzioso – Un lavoro sporco – Il dono di Oliver

23:50 – TG 2 Punto di Vista

00:15 – CALCIO & MERCATO

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – La grande Storia

21:18 – Pane e politica

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 Linea notte

00:01 – Meteo 3

00:05 – La mia passione

Stasera su Rai 4

20:34 – Lol 🙂 ep.104

21:05 – The hateful eight

23:59 – Wonderland pt.13

00:29 – Supernatural XII ep.4

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – CHI VUOL ESSERE MILIONARIO

00:30 – SUPERCINEMA

01:00 – TG5 – NOTTE

01:36 – METEO.IT

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – UNA TRAGICA VIGILIA

21:25 – IL CAVALIERE OSCURO – 1 PARTE

22:46 – TGCOM

22:49 – METEO.IT

22:52 – IL CAVALIERE OSCURO – 2 PARTE

00:30 – GREMLINS 2-LA NUOVA STIRPE

Stasera in tv 28 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – OVER THE TOP – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – OVER THE TOP – 2 PARTE

23:22 – IL GRANDE MATCH –

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA PECULIARITA’ DEL NUMERO 43

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ESCALATION DEL POSTO AUTO

21:00 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – OSTAGGI

00:10 – THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT

Stasera su Paramount Channel:

19:11 – Fievel sbarca in America

21:10 – Miracolo a Manhattan

23:00 – Phenomenon

01:10 – VH1 Storytellers Elisa

Stasera su Rai Movie:

19:15 – Chi si ferma è perduto

21:10 – Il lato positivo

23:20 – Insonnia d’amore

01:05 – Donne – Waiting to Exhale

Stasera su Cine Sony:

19:20 – Le vere luci del Natale

21:00 – The Courier

22:45 – Cash Game – Paga o muori

00:50 – Un perfetto criminale

Stasera su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA TAGLIA

21:00 – LA CASA STREGATA

23:07 – IL BISBETICO DOMATO

01:12 – CAPRI, HOLLYWOOD FESTIVAL

01:33 – ATLANTIS

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Fuga dal Natale

23:15 – Lo spaccacuori

01:15 – (S)ex List

Stasera su Italia 2:

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – PHOENIX

21:10 – MAD MAX OLTRE LA SFERA DEL TUONO

23:10 – INTERCEPTOR IL GUERRIERO DELLA STRADA

01:20 – GRANDI DOMANI – FERMATA D’AUTOBUS

Stasera in tv 28 dicembre 2018 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – PICCOLO GRANDE AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 ’19

22:18 – METEO.IT ’19

22:20 – PICCOLO GRANDE AMORE -2 PARTE

00:08 – I-CREW

Stasera su Cielo:

19:50 – Affari al buio Tutti a Hollywood!

20:20 – Affari di famiglia Il diavolo è sceso a Las Vegas

20:50 – Affari di famiglia Segreti alchemici

21:15 – La fidélité

00:20 – Sesso – Sicuri di sapere tutto

Stasera su Nove:

20:20 – Cucine da incubo Italia – Il Ritrovo del Gusto con Chef

22:50 – Belve – 1^TVPaola Turci

23:20 – Belve – 1^TVMarisela Federici

23:50 – I migliori Fratelli di Crozza

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Il giorno in più

23:15 – Made in Italy – 1 Tempo

00:45 – TG LA7 Notte

00:50 – Made in Italy – 2 Tempo

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Nemico giurato

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Una vita per la musica

01:15 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:25 – Bake Off Italia: dolci in forno

21:10 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV

22:55 – Il castello delle cerimonie – Comunione raffaele

23:30 – Il castello delle cerimonie – Diciottesimo Camilla

00:00 – ER: storie incredibili – Gatti e cani

Stasera su Spike:

19:40 – MERLIN L’amore all’epoca dei draghi

20:40 – MERLIN Regina di cuori

21:30 – IL TEMPIO DI FUOCO

23:30 – UN TRANQUILLO WEEK-END DI PAURA

01:20 – THE LIBRARIANS…e l’immagine dell’immagine

Stasera in tv 28 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Red Sparrow Prima TV

23:40 – Peter Rabbit

Stasera su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:25 – E poi c’e’ Cattelan a teatro

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.