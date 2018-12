Stasera in tv 28 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Mary Poppins, Chi vuol essere milionario, The good doctor, The hateful eight, Il cavaliere oscuro

Cosa c’è stasera in tv 28 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di venerdì 28 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 28 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mary Poppins

23:56 – TG1 60 Secondi

00:00 – TV7

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Good Doctor – Un genio silenzioso – Un lavoro sporco – Il dono di Oliver

23:50 – TG 2 Punto di Vista

00:15 – CALCIO & MERCATO

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – La grande Storia

21:18 – Pane e politica

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 Linea notte

00:01 – Meteo 3

00:05 – La mia passione

Stasera su Rai 4

20:34 – Lol 🙂 ep.104

21:05 – The hateful eight

23:59 – Wonderland pt.13

00:29 – Supernatural XII ep.4

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – CHI VUOL ESSERE MILIONARIO

00:30 – SUPERCINEMA

01:00 – TG5 – NOTTE

01:36 – METEO.IT

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – UNA TRAGICA VIGILIA

21:25 – IL CAVALIERE OSCURO – 1 PARTE

22:46 – TGCOM

22:49 – METEO.IT

22:52 – IL CAVALIERE OSCURO – 2 PARTE

00:30 – GREMLINS 2-LA NUOVA STIRPE

Stasera in tv 28 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – OVER THE TOP – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – OVER THE TOP – 2 PARTE

23:22 – IL GRANDE MATCH –

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA PECULIARITA’ DEL NUMERO 43

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ESCALATION DEL POSTO AUTO

21:00 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – UNKNOWN – SENZA IDENTITA’ – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – OSTAGGI

00:10 – THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT

Stasera su Paramount Channel:

19:11 – Fievel sbarca in America

21:10 – Miracolo a Manhattan

23:00 – Phenomenon

01:10 – VH1 Storytellers Elisa

Stasera su Rai Movie:

19:15 – Chi si ferma è perduto

21:10 – Il lato positivo

23:20 – Insonnia d’amore

01:05 – Donne – Waiting to Exhale

Stasera su Cine Sony:

19:20 – Le vere luci del Natale

21:00 – The Courier

22:45 – Cash Game – Paga o muori

00:50 – Un perfetto criminale

Stasera su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – LA TAGLIA

21:00 – LA CASA STREGATA

23:07 – IL BISBETICO DOMATO

01:12 – CAPRI, HOLLYWOOD FESTIVAL

01:33 – ATLANTIS

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Fuga dal Natale

23:15 – Lo spaccacuori

01:15 – (S)ex List

Stasera su Italia 2:

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – PHOENIX

21:10 – MAD MAX OLTRE LA SFERA DEL TUONO

23:10 – INTERCEPTOR IL GUERRIERO DELLA STRADA

01:20 – GRANDI DOMANI – FERMATA D’AUTOBUS

Stasera in tv 28 dicembre 2018 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – PICCOLO GRANDE AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 ’19

22:18 – METEO.IT ’19

22:20 – PICCOLO GRANDE AMORE -2 PARTE

00:08 – I-CREW

Stasera su Cielo:

19:50 – Affari al buio Tutti a Hollywood!

20:20 – Affari di famiglia Il diavolo è sceso a Las Vegas

20:50 – Affari di famiglia Segreti alchemici

21:15 – La fidélité

00:20 – Sesso – Sicuri di sapere tutto

Stasera su Nove:

20:20 – Cucine da incubo Italia – Il Ritrovo del Gusto con Chef

22:50 – Belve – 1^TVPaola Turci

23:20 – Belve – 1^TVMarisela Federici

23:50 – I migliori Fratelli di Crozza

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Il giorno in più

23:15 – Made in Italy – 1 Tempo

00:45 – TG LA7 Notte

00:50 – Made in Italy – 2 Tempo

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Nemico giurato

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Una vita per la musica

01:15 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:25 – Bake Off Italia: dolci in forno

21:10 – Bake Off Italia: dolci in forno – 1^TV

22:55 – Il castello delle cerimonie – Comunione raffaele

23:30 – Il castello delle cerimonie – Diciottesimo Camilla

00:00 – ER: storie incredibili – Gatti e cani

Stasera su Spike:

19:40 – MERLIN L’amore all’epoca dei draghi

20:40 – MERLIN Regina di cuori

21:30 – IL TEMPIO DI FUOCO

23:30 – UN TRANQUILLO WEEK-END DI PAURA

01:20 – THE LIBRARIANS…e l’immagine dell’immagine

Stasera in tv 28 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Red Sparrow Prima TV

23:40 – Peter Rabbit

Stasera su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:25 – E poi c’e’ Cattelan a teatro