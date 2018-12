Previsioni meteo in Italia

PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.

Previsioni meteo in Italia venerdì 28 dicembre 2018

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– INIZIALI ESTESE VELATURE IN GRADUALE DISSOLVIMENTO DALLA SECONDA

PARTE DELLA GIORNATA A PARTIRE DALLE AREE PIU’ SETTENTRIONALI;

– NEBBIE DIFFUSE E PERSISTENTI SULLA PIANURA PADANO-VENETA.

CENTRO E SARDEGNA:

– NUBI BASSE SU SARDEGNA, TOSCANA ED UMBRIA, ALTE E SOTTILI SULLE

RESTANTI ZONE.

SUD E SICILIA:

– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO OVUNQUE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN LIEVE RIALZO SU RILIEVI ALPINI, PIANURA PADANA, SICILIA E

CALABRIA MERIDIONALE, STAZIONARIE ALTROVE;

– MASSIME IN AUMENTO SU GRAN PARTE DEL NORD, SENZA VARIAZIONI SUL

RESTANTE TERRITORIO.

VENTI:

– DEBOLI SETTENTRIONALI SULLE AREE IONICHE;

– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE ALTROVE.

MARI:

– DA POCO MOSSI A MOSSI L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO;

– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.

Previsioni meteo in Italia sabato 29 dicembre 2018

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– CIELO GENERALMENTE SERENO SU TUTTE LE REGIONI CON UN PO’ DI NUBI AL

PRIMO MATTINO SULLA LIGURIA DI LEVANTE;

– NEBBIE DIFFUSE E PERSISTENTI SULLA PIANURA PADANO-VENETA IN

PARZIALE RIDUZIONE DURANTE LE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.

CENTRO E SARDEGNA:

– INNOCUA NUVOLOSITA’ BASSA MATTUTINA SU TOSCANA, UMBRIA E LAZIO IN

RAPIDO DISSOLVIMENTO;

– LOCALI ANNUVOLAMENTI SULLA SARDEGNA, CIELO PRESSOCHE’ LIMPIDO E

TERSO ALTROVE;

– FOSCHIE DENSE O BANCHI DI NEBBIA LUNGO LE AREE COSTIERE E

NELL’IMMEDIATO ENTROTERRA.

SUD E SICILIA:

– NUVOLOSITA’ BASSA E STRATIFICATA INTERESSERA’ IL SETTORE TIRRENICO

DI SICILIA E CALABRIA E TEMPORANEAMENTE LE REGIONI ADRIATICHE E LE

AREE APPENNINICHE;

– TEMPO STABILE E SOLEGGIATO SULLE RESTANTI ZONE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN AUMENTO SU QUASI TUTTO IL NORD, TOSCANA SETTENTRIONALE,

MARCHE E COSTE ABRUZZESI;

GENERALMENTE STAZIONARIE SUL RESTANTE CENTRO-SUD E SULLA PIANURA

PADANA.

– MASSIME IN FLESSIONE SU TRENTINO-ALTO ADIGE ED AREE ALPINE, IN

RIALZO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE, SU TOSCANA, UMBRIA E ZONE COSTIERE

ADRIATICHE CENTRALI, SENZA VARIAZIONI ALTROVE.

VENTI:

– DEBOLI NORDOCCIDENTALI SULLA PUGLIA CON LOCALI RINFORZI SUL

SALENTO;

– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE SULLE ALTRE REGIONI.

MARI:

– MOSSI IL MAR DI SARDEGNA, L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO

ORIENTALE;

– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI, LOCALMENTE MOSSO IL MAR DI

SARDEGNA.