Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia venerdì 28 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– INIZIALI ESTESE VELATURE IN GRADUALE DISSOLVIMENTO DALLA SECONDA
PARTE DELLA GIORNATA A PARTIRE DALLE AREE PIU’ SETTENTRIONALI;
– NEBBIE DIFFUSE E PERSISTENTI SULLA PIANURA PADANO-VENETA.
CENTRO E SARDEGNA:
– NUBI BASSE SU SARDEGNA, TOSCANA ED UMBRIA, ALTE E SOTTILI SULLE
RESTANTI ZONE.
SUD E SICILIA:
– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO OVUNQUE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN LIEVE RIALZO SU RILIEVI ALPINI, PIANURA PADANA, SICILIA E
CALABRIA MERIDIONALE, STAZIONARIE ALTROVE;
– MASSIME IN AUMENTO SU GRAN PARTE DEL NORD, SENZA VARIAZIONI SUL
RESTANTE TERRITORIO.
VENTI:
– DEBOLI SETTENTRIONALI SULLE AREE IONICHE;
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE ALTROVE.
MARI:
– DA POCO MOSSI A MOSSI L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO;
– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.
Previsioni meteo in Italia sabato 29 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CIELO GENERALMENTE SERENO SU TUTTE LE REGIONI CON UN PO’ DI NUBI AL
PRIMO MATTINO SULLA LIGURIA DI LEVANTE;
– NEBBIE DIFFUSE E PERSISTENTI SULLA PIANURA PADANO-VENETA IN
PARZIALE RIDUZIONE DURANTE LE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.
CENTRO E SARDEGNA:
– INNOCUA NUVOLOSITA’ BASSA MATTUTINA SU TOSCANA, UMBRIA E LAZIO IN
RAPIDO DISSOLVIMENTO;
– LOCALI ANNUVOLAMENTI SULLA SARDEGNA, CIELO PRESSOCHE’ LIMPIDO E
TERSO ALTROVE;
– FOSCHIE DENSE O BANCHI DI NEBBIA LUNGO LE AREE COSTIERE E
NELL’IMMEDIATO ENTROTERRA.
SUD E SICILIA:
– NUVOLOSITA’ BASSA E STRATIFICATA INTERESSERA’ IL SETTORE TIRRENICO
DI SICILIA E CALABRIA E TEMPORANEAMENTE LE REGIONI ADRIATICHE E LE
AREE APPENNINICHE;
– TEMPO STABILE E SOLEGGIATO SULLE RESTANTI ZONE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN AUMENTO SU QUASI TUTTO IL NORD, TOSCANA SETTENTRIONALE,
MARCHE E COSTE ABRUZZESI;
GENERALMENTE STAZIONARIE SUL RESTANTE CENTRO-SUD E SULLA PIANURA
PADANA.
– MASSIME IN FLESSIONE SU TRENTINO-ALTO ADIGE ED AREE ALPINE, IN
RIALZO SUL RESTO DEL SETTENTRIONE, SU TOSCANA, UMBRIA E ZONE COSTIERE
ADRIATICHE CENTRALI, SENZA VARIAZIONI ALTROVE.
VENTI:
– DEBOLI NORDOCCIDENTALI SULLA PUGLIA CON LOCALI RINFORZI SUL
SALENTO;
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE SULLE ALTRE REGIONI.
MARI:
– MOSSI IL MAR DI SARDEGNA, L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO
ORIENTALE;
– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI, LOCALMENTE MOSSO IL MAR DI
SARDEGNA.