È Ryan Eggold (classe 1984) l’attore scelto per interpretare Max Goodwin nella serie evento prodotta dalla NBC, “New Amsterdam“, in onda su Canale 5 da domenica 2 dicembre alle 21:25.

Il Dr Max Goodwin è una mente brillante, un uomo ispirato da grandi ideali che colloca al centro della sua attività professionale l’umanità del rapporto con i pazienti e la necessità di semplificare i contorti meccanismi della burocrazia.

Ben presto, però, Goodwin si trova fare i conti con una grave malattia che potrebbe incrinare la sua innata positività: il cancro. Il dottore, invece, continua a mettersi al servizio di tutti con generosità e altruismo, aspetto che lo porta a mettere spesso in secondo piano la serietà di questo male.

La storia si ispira a fatti realmente accaduti e la figura di Goodwin prende spunto dal libro “Twelve patients: life and death at Bellevue Hospital” scritto dal Dr Eric Manheimer, Direttore Sanitario del Bellevue Hospital.

Ryan Eggold | Carriera

Quello di Ryan Eggold è un volto che gli appassionati Nbc ricordano per il suo ruolo in The Blacklist e 90210 (dove interpreta l’insegnante di inglese Ryan Matthews), oltre che per alcune comparse in Veronica Mars e Brothers and sisters.

I suoi esordi da attore sono legati però al mondo teatrale dove debutta nel 2006 nella produzione Dead End, diretta da Nick Martin.

Eggold, inoltre, scrive musica, suona la chitarra ed il pianoforte, ed ha un gruppo musicale di cui è il frontman.

Ryan Eggold | Vita Privata

Molti sembrano essere i rumors legati alla vita sentimentale e privata dell’attore americano. Nessuna voce, però, sembra essere stata confermata e l’identità di una eventuale compagna rimane ancora un mistero.

New Amsterdam | Trama

Durante le puntate della fiction targata Nbc, dunque, il pubblico può seguire la vita del dottor Max Goodwin, attraente medico dai modi di fare decisamente fuori dal comune.

Divenuto direttore del New Amsterdam, uno dei più antichi ospedali degli Stati Uniti (da qui il nome della serie), Goodwin si pone l’obiettivo di ammodernare la struttura, tagliando gli sprechi, ottimizzando i costi e rilanciando l’immagine della clinica.

Generoso, altruista e preparato, il medico lotta perché a tutti i pazienti venga garantito un trattamento paritario e dignitoso. Il suo tentativo sbatte però contro le istituzioni e la burocrazia e alcuni colleghi, che diventano il vero nemico del dottore e dei suoi collaboratori.

Ryan Eggold | Instagram

L’attore è presente su Instagram con il profilo ufficiale Ryaneggold.