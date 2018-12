Thomas Markle, padre della duchessa del Sussex, torna a sparare a zero sulla figlia Meghan. Secondo il Sun, l’uomo ha rivelato nuovi dettagli sul passato dell’ex attrice di Suits. In particolar modo sul suo primo matrimonio – quello con il produttore cinematografico Trevor Engelson – durante il quale avrebbe regalato delle dosi di marijuana agli invitati.

La celebrazione, avvenuta nel 2011 in Giamaica, è durata pochi minuti. Subito dopo è partita la festa, dove amici e parenti hanno iniziato a ballare e a bere. E, in quell’occasione, la moglie di Harry avrebbe donato della marijuana agli ospiti.

“Meghan aveva pianificato tutto nei minimi dettagli. È illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù – ha sostenuto Thomas Markle – Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei”.

L’uomo, poi, ha venduto al tabloid le fotografie della figlia.

Thomas Markle e il principe Harry

Il padre della duchessa, poco tempo fa, aveva avvisato Meghan di non fidarsi del marito Harry visto il suo passato.

“Vorrei dire che i reali non si sono comportati sempre in maniera impeccabile. Ho scritto che non sono mai stato fotografato nudo e che non mi sono mai travestito da nazista”, ha dichiarato Thomas Markle al Daily Mail. Le parole di Thomas, ex direttore della fotografia hollywoodiano, fanno riferimento a fatti ben precisi: quando, nel 2005, il principe Harry si travestì da nazista e, prima ancora, quando fu colto dai paparazzi nudo a Las Vegas.

Il signor Markle, inoltre, ha detto che è stato isolato dalla famiglia reale al punto tale che gli impedirebbe di comunicare con la figlia. Il 74enne ha ammesso di essersi molto dispiaciuto per non aver partecipato al royal wedding: in quel periodo avrebbe avuto problemi al cuore.