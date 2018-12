Mary Poppins streaming e diretta tv: ecco dove vedere il film

MARY POPPINS STREAMING – Un grande classico del cinema, un film molto amato dai più piccoli e non solo.

Si tratta di Mary Poppins, pellicola del 1964 diretta da Robert Stevenson. Un film per tutta la famiglia, trasmesso il 28 dicembre 2018 in prima serata su Rai Uno.

Il film ha vinto inoltre diversi premi Oscar: per la miglior attrice a Julie Andrews, l’interprete della magica tata. Ma anche per la miglior colonna sonora, il miglior montaggio, la miglior canzone e i migliori effetti speciali visivi.

Mary Poppins streaming | Dove vedere il film in tv

Il film del 1964 va in onda il 28 dicembre 2018 in prima serata su Rai Uno a partire dalle 21.25.

Rai Uno è visibile in chiaro al canale 1 del telecomando sul digitale terrestre, o al numero 101 della piattaforma Sky.

Inoltre è possibile seguire la programmazione del principale canale del servizio pubblico anche in HD, via satellite su Tivùsat o sul canale 501 del digitale.

Mary Poppins streaming | Dove vedere il film in streaming

Gli appassionati di Mary Poppins possono seguire il film trasmesso da Rai Uno anche in streaming, grazie al sito o alla app RaiPlay, disponibile su pc, smartphone e tablet.

Per chi volesse recuperare il film in un secondo momento, Rai Play propone anche una selezione dei migliori contenuti trasmessi dalla Rai in modalità on demand.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU MARY POPPINS

Mary Poppins streaming | Trama

Una tata magica, capace di volare e molto canterina. È Mary Poppins, una curiosa signora con cappellino e ombrello che, con un pizzico di magia, ne combina di tutti i colori.

Il film, uscito per la prima volta nel 1964, si basa sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers.

In casa Banks regna la confusione, perché la governante dei piccoli Jane e Michael ha appena dato le dimissioni.

Il padre, George Banks, integerrimo bancario londinese, dubitando che la sbadata moglie Winifred sia in grado di trovare una tata efficiente, pubblica un annuncio sul Times.

Anche Jane e Michael, rammaricati per il dispiacere provocato al padre, scrivono un loro annuncio nel quale descrivono la loro tata ideale.

Il giorno dopo dal cielo, munita di un ombrello, arriva una donna: è Mary Poppins.

Inizia così per lei un periodo di prova, durante il quale accadranno avventure di ogni tipo, come il gioco “Chi ben comincia è a metà dell’opera” dove la tata intona la celeberrima canzone “Un poco di zucchero”.

I due bambini si affezionano molto alla donna e vorrebbero tenerla con loro, ma la donna fa loro presente che dovrà andarsene quando cambierà il vento.

La tata, inoltre, è poco amata da Mr. Banks per i suoi modi troppo frivoli.

L’uomo, però, arriva a rischiare di perdere il posto nella banca in cui lavora.

Tutto alla fine andrà per il verso giusto: la famiglia Banks capisce così i valori della serenità e della quiete e Mary Poppins potrà tornare da dove era venuta.

Il 19 dicembre 2018 nei cinema statunitensi è uscito il sequel del film intitolato Il ritorno di Mary Poppins (Mary Poppins Returns) diretto da Rob Marshall, con Emily Blunt nel ruolo di Mary Poppins. Nei cinema Italiani è uscito il 20 dicembre.