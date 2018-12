Libera Bormio | Coppa del Mondo Sci Alpino 2018 2019 | Dominik Paris

LIBERA BORMIO – Trionfo azzurro a Bormio. Dominik Paris ha vinto – terza volta in carriera e seconda consecutiva dopo il successo di un anno fa – la discesa libera di coppa del mondo.

Il 29enne di Santa Valburga, al decimo successo in coppa del mondo, ha preceduto l’altro azzurro Christof Innerhofer.

Paris, sceso con il pettorale numero 7, ha chiuso la prova in 1’55″21, Innerhofer in 1’55″57. Terza piazza per lo svizzero Beat Feuz (1’55″73).

Storica doppietta azzurra quindi su una delle piste più selettive della Coppa del mondo di sci alpino.

“Momenti incredibili, ho fatto una grande gara, con qualche piccolo errore”, le parole di Christof Innerhofer a Rai Sport subito dopo l’arrivo. “Dominik ha fatto una grande gara, complimenti a lui”.

“A me e Christof piace la pista difficile”, ha invece commentato Paris a proposito del durissimo fondo della Stelvio.

Coppa del Mondo Sci Alpino 2018 2019 | Diretta streaming e tv: ecco dove vedere le gare

Ci siamo: sta per tornare il grande Sci. Il 27 ottobre prenderà il via la nuova stagione della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile e maschile.

Di seguito tutte le informazioni per seguire in streaming e tv tutte le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018 2019:

Coppa del Mondo Sci Alpino 2018 2019 | Diretta tv: ecco dove vedere le gare

Le gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018-2019 verranno trasmesse in televisione sul canale satellitare Eurosport e in chiaro, completamente gratis, su Rai Sport.

Coppa del Mondo Sci Alpino 2018 2019 | Streaming: ecco dove vedere le gare



Le varie gare della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2018 2019 verranno trasmesse anche in streaming tramite le piattaforme RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Mediaset Play.

