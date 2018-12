È uscito “Quello che vi consiglio, Vol. 8”, il nuovo album di Gemitaiz

È arrivato il grande giorno: il 28 dicembre esce il mixtape di Gemitaiz, Quello che vi consiglio, Vol. 8. che rientra nel progetto avviato nel 2009, conosciuto anche come QVC8. Il lavoro è stato anticipato dall’uscita del singolo Senza di me, che il rapper romano ha prodotto insieme a Venerus & Franco126.

Questo momento è stato anticipato dallo stesso Gemitaiz sul suo account di Instagram. Con una serie di post, il rapper ha creato l’hype giusto. Il 21 dicembre ha pubblicato il post che annunciava l’uscita del singolo, il giorno dopo – sempre su Instagram – il musicista postava uno scatto del concerto del collega Salmo. Quel giorno Gemitaiz era salito sul palco, insieme a Madman.

Ma non è finita qui. Quello stratega di rapper, per aumentare ancora di più l’attesa, ha pubblicato una serie di post bianchi. Bianchi, completamente bianchi (che poi ha cancellato) per lasciare spazio alle immagini di QVC8.

In Quello che vi consiglio, Vol. 8 si contano 18 brani. Non pochi. Alcuni già li abbiamo ascoltati, altri sono inediti, altri ancora vedono collaborazioni di un certo livello: da Carl Brave a Ketama 126, passando per Quentin 40, Bassi Maestro, Tedua, ma anche Fedez e Martina Mav, per dirne alcuni.

La tracklist di Quello che vi consiglio, Vol. 8

1. Già da un po’ (2010)

2. Rollin’

3. Davi

4. Giuro che (con Quentin40, Priestess)

5. Toradol

6. Bad boys (con Ketama 126)

7. Ok!

8. Passa (con Tedua)

9. Che ci faccio

10. Work (con Martina May)

11. Non mi va (Interludio)

12. Codice Pin (con Carl Brave)

13. Ye Ye Ye

14. Rossi (con Vegas Jones, Nayt)

15. Fresco

16. Senza di me (con Venerus, Franco 126)

17. Rainman

18. Outro (scratch by Bassi Maestro)

I singoli Senza di me e Rollin’ li abbiamo già sentiti e hanno anticipato il disco. Tutto il resto, per gli amanti del rapper romano è da scoprire. E piacerà.