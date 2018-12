Le gemelle più identiche del mondo sono innamorate dello stesso uomo e ora vogliono sposarlo

Due gemelle sono innamorate dello stesso uomo e sono intenzionate a sposarlo. Le due, australiane, considerate le gemelle più identiche al mondo, da almeno sei anni intrattengono una relazione con un uomo. Lo stesso. Il loro obiettivo ora è sfidare le leggi e riuscire a sposarlo, nonostante, appunto, nel loro paese non è possibile sposarsi in tre.

Proprio per questo le due, Anna e Lucy DeCinque, di 33 anni, hanno fatto richiesta al governo di modificare una legge e fare in modo che possano finalmente coronare il loro sogno. Il fortunato si chiama Ben Berne e le due sono disposte davvero a tutto pur di sposarlo, tanto che hanno lanciato un vero e proprio appello sui social.

“Abbiamo un partner, Ben, e vorremmo sposarlo, ma la legge in Australia dice che non possiamo, quindi cosa facciamo?”, hanno spiegato al canale televisivo Hughes, qualche giorno fa. “Abbiamo solo un problema: vogliamo sposarci con lo stesso uomo. Ben ci tratta nello stesso modo e noi siamo felici così”, hanno aggiunto.

L’appello in televisione delle due gemelle ha fatto il giro del mondo e suscitato commenti contrastanti. In tanti sostengono che la battaglia di Anna e Lucy sia giusta, che debbano poter vivere il loro amore in libertà. Molti altri, invece, sono convinti che sia tutta un’esagerazione: se è davvero l’amore la cosa più importante per loro, non sarà necessario cambiare una legge, perché potrebbero continuare a vivere la loro storia (a tre) senza sposarsi.

Ma Ben già ha fatto una scelta importante. Viveva a 40 minuti di auto da Perth, la cittadina in cui abitano le due fidanzate, ma ora si è trasferito a casa loro. Insieme alla madre. “Viviamo tutti insieme”, ammettono felici. In Australia la poligamia è proibita ai sensi del Marriage Act del 1961, ma le gemelle e il fidanzato non si arrendono: hanno da sempre pensato di sposare Ben: “Supereremo ogni ostacolo: è la nostra battaglia. Con l’amore vinceremo”.

Le due gemelle condividono tutto nella vita: dal cellulare al cibo. Non potevano non condividere anche un uomo. Ora il loro obiettivo è “sposare Ben e avere un figlio con lui”. Anna e Lucy sono famose nel paese (e fuori) per aver partecipato a un programma tv in Giappone dove è stato decretato che le due sono le gemelle più simili al mondo. E le piccole differenze, beh, quelle sono state “cancellate” con l’aiutino di 165mila euro in chirurgia estetica.