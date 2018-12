L’errore, per la sua fidanzata, è stato irreparabile e così lo ha lasciato. Jeroen Bekkers, un ragazzo olandese, è diventato single dopo che, nel corso di un rapporto sessuale, ha chiamato la compagna “Sadie”. Ma non si tratta di una probabile amante, bensì del personaggio di un videogioco, Red Dead Redemption 2.

La notizia è stata riportata dallo stesso utente in un gruppo Facebook – dedicato al videogame – dove ha voluto condividere la sua esperienza assurda. Ma chi è, precisamente, Sadie? Sadie Adler è un personaggio molto amato dagli appassionati di Red Dead Redemption 2: si tratta di una pistolera – talmente bella da portare a ideare una parodia porno – che vuole vendicarsi della morte del marito.

Anche se si tratta di una donna virtuale – e non, eventualmente, di una cosplayer – la fidanzata di Jeroen non è riuscita a perdonargli il gesto compiuto.

Cos’è “Red Dead Redemption 2”

Red Dead Redemption 2 è un videogioco d’avventura e azione in vendita dal 26 ottobre 2018, sviluppato e pubblicato da Rockstar Games e Take-Two Interactive per diversi portali, dalla PlayStation 4 all’Xbox One. È il prequel di Red Dead Redemption – uscito ben otto anni fa – oltre a essere il terzo capitolo della saga di videogames Red Dead, lanciata nel 2004 con Red Dead Revolver.

Il videogioco, anche se è uscito da poco, è già considerato – sia dalla critica che dagli utenti – uno dei migliori nella storia dei videogames.

Red Dead Redemption 2, in prima e terza persona, è ambientato in un open world a tema western. Il giocatore veste i panni Arthur Morgan, un fuorilegge appartenente alla banda Van der Linde. Il suo compito è quello di provvedere al sostentamento del gruppo, contribuendo alle provvigioni dell’accampamento e occupandosi del denaro della gang.

La qualità delle sue azioni influenzerà il comportamento dei membri della banda, ma ciò non cambierà l’esito dell’avventura.

Il videogioco, comunque, permette la funzionalità di giocatore singolo e quella di multigiocatore.