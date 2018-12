Pensava di essere stato tradito e così si è scagliato con un cacciavite e una pinza sulla sua fidanzata incinta, tentando anche di ucciderla. È successo a Forlì, in Emilia Romagna, sul finire di dicembre 2018. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di lesioni pluriaggravate e porto di oggetti atti a offendere.

La vicenda

L’aggressore, di 29 anni e di origini marocchine, ha portato la sua compagna in strada isolata per poter compiere la sua vendetta. Così l’ha prima colpita col cacciavite in vari punti del corpo, poi ha provato a strangolarla. A quel punto la donna ha perso i sensi e, una volta ripresa, il fidanzato le ha sbattuto una pinza sulla testa.

Non finisce qui. La ragazza, sua coetanea, è stata rinchiusa per tre giorni in una camera d’albergo per cercare di nascondere le ferite. Inoltre è stata privata del suo cellulare e minacciata di morte – stessa intimidazione per il suo bambino.

Ma viste le condizioni di salute della compagna, il 22 dicembre il 29enne ha deciso di portarla al pronto soccorso dell’ospedale Morgagni Pierantoni. A quel punto la vittima, alle domande dei medici, ha risposto di essere casualmente caduta. Ma nessuno le ha creduto per i traumi riscontrati sul corpo e così sono stati avvertiti i carabinieri di Forlì. A loro la donna ha confessato di subire maltrattamenti da quasi due anni e che il tutto, nell’ultimo episodio violento, era partito per una telefonata a cui non aveva risposto.

L’assalitore, dunque, è stato fermato dalla polizia e poi arrestato dopo la convalida del giudice per le indagini preliminari, Monica Galassi. L’uomo è attualmente in carcere.

La fidanzata, invece, è uscita dall’ospedale con una prognosi di 40 giorni ed è stata trasferita in una casa protetta.

A incastrare l’uomo, comunque, oltre alle parole della ragazza sono stati alcuni attrezzi usati per l’aggressione: in macchina sono stati trovati il cacciavite, la pinza e anche un coltello, tracce di sangue e capelli.