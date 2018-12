La fine dell’anno (2018) è vicina e, di conseguenza, è tempo di bilanci. Bloomberg, a tal proposito, ha stilato la classifica delle 25 famiglie più ricche al mondo. Un patrimonio (netto) che ammonta complessivamente a 1.100 miliardi di dollari. I settori coinvolti sono tantissimi, dall’alimentare all’automobilistico. E, a sorpresa, c’è anche un’italiana.

La classifica delle famiglie più ricche del 2018

Al primo posto c’è la famiglia Walton, fondatrice della Waltmart, la catena americana di negozi al dettaglio avviata negli anni Sessanta. La multinazionale ha dichiarato, per il 2018, vendite per 500 miliardi di dollari.

Sul podio salgono anche i Koch. Con un patrimonio netto di 98,7 miliardi di dollari, la Koch Industries si occupa principalmente di produzione di energia e di raffinazione del petrolio. In terza posizione, subito dopo l’impresa statunitense, c’è la famiglia Mars. La multinazionale specializzata in dolciumi – tra i prodotti di punta Bounty, M&M’s e, per l’appunto, Mars – ha registrato ricavi annui superiori ai 35 miliardi di dollari.

A seguire ci sono i Van Damme, i de Spoelberch e i de Mevius. Le tre famiglie hanno accumulato nel 2017, grazie all’Anheuser-Busch InBev – l’azienda che produce le birre Stella Artois e Corona – 54 miliardi di dollari.

La Hermès, leader nei settori della moda e del lusso, ha fatto conquistare il quinto posto alla famiglia Dumas. Il suo patrimonio è infatti di 49,2 miliardi di dollari. Restando nello stesso ambito, seguono i Dumas i Wertheimer detentori del marchio Chanel: i ricavi segnati sono 9,6 miliardi di dollari.

Anche la famiglia Ambani è in lista. Con la Reliance Industries, compagnia privata indiana destinata alla creazione di prodotti petrolchimici e per la tessitura, hanno registrato un patrimonio di 43,3 miliardi di dollari. In buona posizione i Quandt, i proprietari di BMW, l’azienda tedesca produttrice di autoveicoli e motoveicoli.

Al penultimo posto c’è la famiglia Cargill-Macmillan, esperta nel campo alimentare e, infine, ci sono i Boehringer e i Baumbach. Questi ultimi, con un patrimonio di 42,2 miliardi di dollari, gestiscono la Boehringer Ingelheim, una delle più grandi società farmaceutiche al mondo.

E l’Italia? Al 25esimo posto c’è la famiglia Ferrero, la multinazionale specializzata in prodotti dolciari fondata da Pietro Ferrero nel 1946 ad Alba. Grazie a uno dei prodotti più celebri, la Nutella, ha fatto accumulare un patrimonio di 22,9 miliardi di dollari.

Le altre famiglie miliardarie in lista, dall’11esima al 24esima posizione, ci sono: Albrecht, Mulliez, Kwok, Cox, Pritzker, Lee, Rausing, Thomson, SC Johnson, Dassault, Duncan, Hoffman-Oeri, Hearst e Lauder.