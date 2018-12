Estrazione Superenalotto | Oggi | Risultati | Numeri vincenti

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO – Da anni il gioco del Superenalotto appassiona milioni di italiani, tutti alla ricerca dei numeri vincenti per mettere a segno la bolletta della vita. Vittorie milionarie che hanno cambiato la vita a diverse persone, il più delle volte rimaste anonime. Di seguito tutti le sestine, i numeri jolly e superstar estratti nelle ultime estrazioni:

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi giovedì 27 dicembre 2018

36 43 44 49 78 82

Numero Jolly 18

Numero Superstar 25

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi lunedì 24 dicembre 2018*

12 19 36 42 77 87

Numero Jolly 47

Numero Superstar 86

* estrazione anticipata a lunedì 24 dicembre essendo martedì 25 dicembre il giorno di Natale e quindi festivo.

Estrazione Superenalotto | Montepremi

Qual è il montepremi del Superenalotto? A quanto è arrivato? Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Estrazione Superenalotto | Come si gioca

Vuoi giocare al Superenalotto e non sai come si fa? Di seguito come si gioca al Superenalotto:

Il Jackpot: Concorso dopo concorso il Jackpot cresce più velocemente, per raggiungere cifre da record

Concorso dopo concorso il Jackpot cresce più velocemente, per raggiungere cifre da record Vinci anche se fai 2: Ti basterà indovinare anche solo due numeri della sestina estratta per vincere un premio da almeno 5 euro

Ti basterà indovinare anche solo due numeri della sestina estratta per vincere un premio da almeno 5 euro Vincite immediate da 25 euro: Partecipi istantaneamente all’estrazione di tantissimi premi per ogni concorso

Per giocare al Superenalotto bisogna scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90. Ogni combinazione costa 1 euro e la giocata minima è di una combinazione. Si può giocare fino ad un massimo di 27.132 combinazioni ed è anche possibile giocare in abbonamento, ripetendo la giocata fino a 15 concorsi totali.

Come si vince al Superenalotto? Il Gioco prevede diverse vincite: si va dal jackpot in caso di 6 a piccole vincite come nel caso di 2. Di seguito quando si vince nel dettaglio:

Punti 6: se indovini i 6 numeri della sestina estratta

Punti 5+1: se indovini 5 numeri della sestina estratta + il numero Jolly

Punti 5: se indovini 5 numeri della sestina estratta

Punti 4: se indovini 4 numeri della sestina estratta

Punti 3: se indovini 3 numeri della sestina estratta

Punti 2: la novità, se indovini solo 2 numeri della sestina estratta

Vincite immediate: tante vincite a partire da 25 euro ad ogni concorso

Estrazione Superenalotto | Quando si gioca

A SuperEnalotto puoi giocare tutti i giorni della settimana e dove ti è più comodo:

presso una delle Ricevitorie Sisal più vicine

online tramite il tuo conto di gioco

via mobile con la App SuperEnalotto

Le estrazioni sono sempre tre alla settimana: martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Nei giorni di estrazione si può tentare la fortuna fino alle ore 19.30.

Estrazione Superenalotto | Regolamento

Di seguito il regolamento completo del Gioco di SuperEnalotto e SuperStar, la Regolamentazione del gioco online, quella dell’estrazione ed ogni altra normativa relativa al tuo gioco preferito:

Per leggere i Regolamenti occorre il programma Adobe Reader.

Estrazione Superenalotto | Gioca responsabile

Il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, contatta Giocoresponsabile.

Cosa è? È un servizio totalmente gratuito, gestito da professionisti che, nel rispetto dell’anonimato, offrono consulenza, orientamento e cura alle persone che hanno sviluppato problemi (psicologici, relazionali, legali) dovuti agli eccessi di gioco, a famigliari e amici di persone coinvolte in problemi creati dal gioco eccessivo. Al team di psicologi è affiancato uno staff di consulenti ( psichiatra, psicoterapeuta, avvocato ) per trattare gli aspetti specifici.

Come si accede? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 attraverso il portale www.giocaresponsabile.it sempre.

Estrazione Superenalotto | Per fare in modo che il gioco resti sempre un piacere, segui alcune regole elementari: