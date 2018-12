Un cielo di un azzurro così intenso non si era mai visto a New York. Il 27 dicembre 2018, nel quartiere Astoria – e precisamente nel Queens – della metropoli, c’è stata un’esplosione di una centrale elettrica, la Con Edison, che ha colorato di blu-verde il cielo.

Un evento che ha letteralmente sorpreso la città, non solo per il fatto inconsueto – è avvenuto verso le 21 – ma perché il botto ha fatto anche tremare le case della zona. Gli abitanti di Manhattan, infatti, si sono riversati in strada. L’esplosione dell’impianto – un’azienda locale – era visibile anche dal New Jersey.

Sono apparsi, così, numerosi video e immagini sui social, molti dei quali accompagnati da commenti ironici. La luce, comunque, da alcuni utenti è stata definita “brillante come il giorno”. E in effetti la scia luminosa, di un azzurro inconsueto, ha solcato il cielo a intermittenza.

Intanto il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha rassicurato i cittadini preoccupati per l’episodio: “Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio”. Una notizia confermata anche dal Dipartimento di polizia dello stato americano.