Ascolti tv giovedì 27 dicembre 2018 | La Bella Addormentata | Piccole donne | MasterChef All Stars | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv giovedì 27 dicembre – Di nuovo un grande successo per la Rai che in queste giornate di festa sta proponendo ogni sera un classico Disney: anche La Bella Addormentata ha dominato con 5.213.000 telespettatori che ieri sera hanno portato lo share di Rai 1 al 21,3 per cento.

Battuta, quindi, per la terza sera consecutiva, la serie tv trasmessa su Canale 5 Piccole Donne, che invece ha interessato 1.732.000 telespettatori pari al 7,9 per cento di share.

Tornando invece alla Rai, il film Australia trasmesso su Rai 2 ha totalizzato 1.339.000 spettatori per uno share del 6,1 per cento ed è stato però superato da Una Notte al Museo 3 – Il segreto del Faraone (1.253.000 spettatori – 5,1 per cento di share).

Tornando a Mediaset invece, su Rete 4 Freedom – Oltre il Confine arriva a un risultato soddisfacente totalizzando 1.379.000 spettatori con il 6.4 per cento di share.

Su TV8 invece è andata in onda una famosa e divertentissima commedia: Il mio grosso grasso matrimonio greco ha però raggiunto solamente 597 mila spettatori pari al 2,3 per cento di share. Risultato ancora più basso per I Grandi Papi, in onda sul Nove (226 mila spettatori – 0,9 per cento di share).

Nessun grande numero nemmeno per la seconda puntata di MasterChef All Stars: il talent culinario che vede protagonisti i migliori concorrenti delle passate edizioni di MasterChef Italia è infatti stato seguito da una media di 525 mila spettatori tra primo e secondo episodio (che, rispettivamente, hanno fatto arrivare lo share al 2,1 e al 2,6 per cento).

Ascolti tv giovedì 27 dicembre 2018 | Preserale | Access prime time

La Rai anche la sera del 27 dicembre ha conquistato la fascia access prime time grazie ai Soliti Ignoti – Il ritorno, che nella serata di ieri ha ottenuto 5.584.000 spettatori e uno share del 22,3 per cento. Segue poi Striscia La Notizia, che totalizza 4.461.000 spettatori pari al 17,8 per cento di share.

Su Rai 3, Non ho l’Età ha raccolto 1.398.000 spettatori (5,9 per cento). Subito dopo, invece, Un Posto al Sole ha totalizzato 1 milione 803mila ascolti e uno share del 7,3 per cento.

Su Rete4 Stasera Italia è stato visto da una media di 1 milione e 200mila persone (5 per cento), mentre su La7 cresce Uozzap che ha interessato 1 milione e 75mila spettatori (4,4 per cento). Su Tv8, infine, le repliche di 4 Ristoranti hanno colto l’interesse di 483 spettatori, con il 2 per cento di share.