Angelina Jolie sta pensando a un futuro in politica: “Candidarmi per la Casa Bianca? Non si sa mai”

Angelina Jolie ha lasciato intendere che sta prendendo in considerazione la possibilità di entrare in politica in futuro. È quanto emerge da un’intervista che l’attrice ha rilasciato alla Bbc nel programma radiofonico “Today“.

Già Ambasciatrice di Buona Volontà per UNHCR nominata per il suo impegno con i rifugiati in un video a giugno 2018 l’attrice diceva commossa tra le rovine della città di Mosul: “Questa è la peggiore devastazione che io abbia mai visto in tutti questi anni di lavoro con l’UNHCR”.

Qui video di Angelina Jolie tra le macerie della città di Mosul.

Angelina Jolie ha iniziato a interessarsi alla causa dei rifugiati durante le riprese del film “Tomb Rider” girato in Cambogia e ora pare sia pronta a impegnarsi politicamente.

Nella trasmissione radiofonica ha affrontato diversi temi delicati: dalla politica di Donald Trump ai social media, fino alle violenze sessuali e alla crisi globale sui rifugiati.

Grazie al suo lavoro nel campo umanitario l’attrice ha sviluppato capacità come quella di interfacciarsi con governi e militari. Il conduttore della Bbc Justin Webb ha interpellato la Jolie su una sua possibile corsa alla Casa Bianca e l’attrice ha risposto: “Se me l’avessi chiesto 20 anni fa mi sarei messa a ridere. Ho sempre detto che sarei andata dove ci sarebbe stato bisogno di me. Non so se sono adatta alla politica…”.