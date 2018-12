Che cos’è e come funziona Tik Tok, l’app di musica che crea dipendenza

Quante volte abbiamo preso la spazzola in mano e abbiamo iniziato a cantare sognando di vestire i panni dei nostri idoli musicali? Ecco, tutto questo oggi è possibile con Tik Tok, l’app che sta spopolando in tutto il mondo. Tik Tok è l’app del momento. Semplice da usare, Tik Tok è il nuovo social network basato sui video che sta catalizzando l’attenzione di milioni di utenti

Attenzione, però: crea dipendenza. E a dirlo sono i numeri. L’app è disponibile per dispositivi iOS e Android, in 34 lingue e conta ogni giorno 150 milioni di utenti attivi. Nei primi tre mesi del 2018 è stata in assoluto l’app più scaricata: quasi 46 milioni di persone hanno fatto il download dell’app sul proprio device.

Che cos’è Tik Tok?

Tik Tok nasce nel 2016 in Cina dalla mente geniale di Zhang Yiming. In pratica si tratta di un social network di video musicali amatoriali. Con l’app gli utenti possono non solo guardare clip di video pubblicati da altri utenti, ma anche creare brevi clip della durata massima di un minuto, con protagonisti noi stessi. La particolarità è che questi video possono essere modificati con effetti speciali di cui l’app dispone.

“Tik Tok è una comunità di video globale. Ti permettiamo di guardare fantastici brevi video e di crearne di tuoi catturando quei momenti divertenti e speciali da condividere con tutto il mondo. Dai ai tuoi video un tocco extra con i nostri filtri, effetti speciali, sticker divertenti e tanto altro. La vita è veloce, quindi cogli l’attimo”, si legge nella spiegazione della app su iOS.

Lo slogan di TikTok – conosciuto anche come Douyin – è “Make Every Second Count” (“dai importanza a ogni secondo”).

Come funziona?

Entrare nel mondo di TikTok è semplicissimo. Basta installare l’app sul nostro smartphone e completare tutti i passaggi inserendo il numero di telefono o l’indirizzo email. Creato il nostro profilo, avremo la possibilità di visualizzare i contenuti degli utenti che seguiamo, di quelli che Tik Tok ci suggerisce e crearne di nuovi.

L’app funziona proprio come tutti gli altri social network: possiamo interagire con gli altri utenti attraverso like e follow. Ovviamente la cosa più divertente sarà dar vita a nuove creazioni. Per farlo basterà premere sul tasto “+” e saremo in grado di aggiungere un nuovo contenuto, selezionando l’azione da compiere e seguendo passo passo la procedura.

Ecco, ora abbiamo tutto quello che ci serve per trasformarci in vere star.