La morte di Daniele Belardinelli, capo ultras del gruppo varesino dei Blood&Honour, avvenuta durante gli scontri prima dell’ultimo match di Serie A tra Inter e Napoli all’esterno dello stadio San Siro potrebbe portare alla sospensione del campionato. La voce in questi minuti corre in maniera incessante tra i corridoi della Federcalcio, con il neopresidente Gabriele Gravina chiamato a gestire la prima “emergenza”.

Al centro, il solito, annoso tema: il tifo violento. Secondo diverse ricostruzioni quanto avvenuto all’esterno del Meazza nel pre partita di mercoledì 26 dicembre non è un semplice scontro tra opposte tifoserie.

Al fianco dei tifosi interisti e contro gli ultras napoletani ci sarebbe stata un vera e propria riunione di “fascisterie”, con ultras dell’Hellas Verona, del Varese e addirittura del Nizza arrivati a Milano per combattere il “comune nemico”: i supporter del Napoli.

La mente è subito corsa a un precedente. Agosto 2017. Il Napoli gioca a Verona contro l’Hellas. Nella città scaligera si danno appuntamento gruppi ultras della Lazio, dell’Inter, addirittura del Paris Saint German e del Kaiserslautern. Solo un ingente schieramento di forze dell’ordine impedì l’assalto ai tifosi napoletani.

E sono proprio queste “alleanze” che preoccupano i vertici del calcio italiano, pronti a quella che il presidente della Federcalcio ha definito una “decisione radicale” per fermare l’escalation di violenze.

Da tempo le forze dell’ordine sono impegnate a fronteggiare e a “disinnescare” pericolosi incontri tra diverse tifoserie, pronte ad allearsi in nome dell’odio comune.

Per sabato 29 dicembre è previsto un nuovo turno di Serie A. Ed è proprio questa giornata che rischia di saltare.

“Questo clima non è il mio” ha spiegato il presidente Gravina in una breve intervista, a caldo, al Messaggero. “Qui serve qualcosa di molto radicale perché, in campo e fuori, nell’ultima giornata che doveva essere di festa ho visto e sentito cose inaccettabili per il mio modo di essere e fare il presidente”.

E “non parlo solo di politica sportiva” ma “di soluzione radicale”.

La rabbia di Gravina è anche per il mancato stop al match tra Inter e Napoli per gli ululati razzisti nei confronti del calciatore partenopeo Koulybaly: “Tre richiami e niente stop. Stiamo verificando. Ma è molto brutto quanto successo”.

La palla, ha spiegato Gravina, passa al ministero dell’Interno e al Coni. “Decideremo cosa fare”. Ma alcuni match in programma nel prossimo weekend preoccupa e non poco i vertici del calcio italiano.

Allerta rossa soprattutto per due incroci: i tifosi della Roma in trasferta a Parma e, in contemporanea (alle 15 di sabato 29 dicembre) gli ultras dell’Atalanta a Reggio Emilia per il match contro il Sassuolo.