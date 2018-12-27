Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia giovedì 27 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CONDIZIONI DI BEL TEMPO SU TUTTE LE REGIONI SALVO TRANSITO SERALE
DI NUBI ALTE E SOTTILI SU QUELLE ORIENTALI;
– NEBBIE DIFFUSE SULLA PIANURA PADANO-VENETA IN PARZIALE
DISSOLVIMENTO DURANTE LE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.
CENTRO E SARDEGNA:
– ADDENSAMENTI COMPATTI SULLA SARDEGNA SETTENTRIONALE E SULLA
TOSCANA;
– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE CON QUALCHE NUBE IN PIU’ DALLA
SERATA SULL’UMBRIA.
SUD E SICILIA:
– AMPIO SOLEGGIAMENTO UN PO’ OVUNQUE A PARTE ISOLATI ANNUVOLAMENTI
SULLE COSTE TIRRENICHE DI SICILIA E CALABRIA.
TEMPERATURE:
– MINIME IN AUMENTO SU NORD-OVEST, TOSCANA, AREE APPENNINICHE E SUD
TIRRENICO, STAZIONARIE ALTROVE;
– MASSIME IN RIALZO SU PIANURA PADANA OCCIDENTALE, TOSCANA, UMBRIA,
LAZIO SETTENTRIONALE E MERIDIONE, SENZA VARIAZIONI SULLE ALTRE ZONE.
VENTI:
– DA DEBOLI A MODERATI SETTENTRIONALI SULLA PUGLIA;
– DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE TENDENTI A DIVENIRE
SETTENTRIONALI AL SUD.
MARI:
– MOSSO LOCALMENTE MOLTO MOSSO AL LARGO LO IONIO;
– DA POCO MOSSI A MOSSI IL CANALE DI SARDEGNA, LO STRETTO DI SICILIA
E L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE;
– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.
Previsioni meteo in Italia venerdì 28 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– INIZIALI ESTESE VELATURE IN GRADUALE DISSOLVIMENTO DALLA SECONDA
PARTE DELLA GIORNATA A PARTIRE DALLE AREE PIU’ SETTENTRIONALI;
– NEBBIE DIFFUSE E PERSISTENTI SULLA PIANURA PADANO-VENETA.
CENTRO E SARDEGNA:
– NUBI BASSE SU SARDEGNA, TOSCANA ED UMBRIA, ALTE E SOTTILI SULLE
RESTANTI ZONE.
SUD E SICILIA:
– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO OVUNQUE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN LIEVE RIALZO SU RILIEVI ALPINI, PIANURA PADANA, SICILIA E
CALABRIA MERIDIONALE, STAZIONARIE ALTROVE;
– MASSIME IN AUMENTO SU GRAN PARTE DEL NORD, SENZA VARIAZIONI SUL
RESTANTE TERRITORIO.
VENTI:
– DEBOLI SETTENTRIONALI SULLE AREE IONICHE;
– DEBOLI DI DIREZIONE VARIABILE ALTROVE.
MARI:
– DA POCO MOSSI A MOSSI L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E LO IONIO;
– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.