L’oroscopo di TPI di giovedì 27 dicembre: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi

Oroscopo di oggi giovedì 27 dicembre 2018

OROSCOPO DI OGGI TPI – Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi giovedì 27 dicembre 2018. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Giornata di relax, ne avete bisogno. Purificazione, la parola del giorno. Dalle abboffate natalizie ma anche a livello di umore. D’altronde la Luna vi sta portando una grande ispirazione salutista. Assecondatela. Dispute sentimentali? Risolvetele al più presto.

Oroscopo di oggi 27 dicembre 2018 | Toro

Le feste, che avete vissuto con un bel po’ di insofferenza, finalmente sono (quasi) alle spalle. Come per l’Ariete, avrete l’esigenza di un po’ di purificazione post bagordi, ma sarete meno motivati. Forza, andate avanti! Ma attenzione a non esporsi troppo…

Gemelli

La Luna potrebbe farvi sentire un po’ in colpa per i bagordi natalizi: una corsetta? Perché no. Meglio se con un amico/a molto motivata che vi sproni. Penserete molto ai vostri partner. C’è da prendere una decisione.

Cancro

Giornata a metà: né felici, né tristi. C’è da organizzare qualcosa: una cena, un’uscita… E con il passare dei giorni la frenesia aumenterà. Lavoro: scontro in vista se vi opporrete su un incarico.

Oroscopo di oggi 27 dicembre 2018 | Leone

Giornata tranquilla. Non una brutta notizia considerato quanto siete stati impegnati durante le festività natalizie. Lavoro: pensate alle priorità con uno schema logico. Si ricomincia!

Vergine

Luna in trigono a Saturno in Capricorno: dubbi, dubbi e ancora dubbi. Cosa fare? Di cosa avete bisogno e di cosa no? Calma, le risposte arriveranno.

Bilancia

Il rientro a lavoro sarà impegnativo: tante cose da fare e pratiche da sbrigare, anche noiose. Rimboccarsi le maniche è l’unica soluzione.

Oroscopo di oggi 27 dicembre 2018 | Scorpione

Dopo il nervosismo a fior di pelle causato dalla Luna in Leone, il suo passaggio in Vergine vi aiuterà a recuperare lucidità e calma. Consigli: un po’ di purificazione dell’organismo non sarebbe male…

Sagittario

Il vento è girato: da solari e protagonisti, passerete a musoni e nervosi. Consiglio: fate sport, tanto sport. Avete bisogno di sfogarvi per tornare ad avere il sorriso e la voglia di spaccare il mondo.

Oroscopo di oggi 27 dicembre 2018 | Capricorno

Avrete l’esigenza di concentrarvi sul lavoro o comunque isolarvi dal rumore delle feste. Insomma, avete dato: ora un po’ di tranquillità.

Acquario

Giornata abbastanza tranquilla. Ma attenzione: evitate di incaponirvi su di un’inezia giusto per discordare con il partner… Il litigio è dietro l’angolo. Meglio evitare.

Oroscopo di oggi 27 dicembre 2018 | Pesci

La Luna creerebbe malumore, ma voi siete dei Pesci! Saggi e lungimiranti, sarete lucidi e razionali, apprezzando le piccole gioie quotidiane. Insomma, in vista una giornata piacevole.