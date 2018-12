New Amsterdam Streaming | Diretta Tv | Canale 5

NEW AMSTERDAM STREAMING DIRETTA TV ITA – New Amsterdam è il nuovo medical drama made in Usa prodotto dalla Nbc che andrà in onda anche in Italia su Canale 5 a partire da domenica 2 dicembre 2018 alle ore 21,25.

In America la serie viene trasmessa già dallo scorso settembre e, tratta da un’idea di Davis Schulner e Peter Horton, racconta la vita professionale e privata del dottor Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold.

La fiction, inoltre, è basata sulla vera storia del Bellevue di New York, il più antico ospedale pubblico americano; a ispirarla anche il libro “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital”, scritto da Eric Manheimer, il dottore che per 15 anni ha guidato proprio il Bellevue.

Negli Stati Uniti New Amsterdam ha dimostrato di essere una vera e propria rivelazione, ottenendo ottimi riscontri nel pubblico: circa 7 milioni di spettatori medi a episodio. Un successo che Mediaset spera di replicare anche nel nostro Paese.

New Amsterdam | Diretta Tv

Tutti gli episodi della serie vengono trasmessi in chiaro in prima serata su Canale 5 alle 21.25 a partire da domenica 2 dicembre 2018.

New Amsterdam | Diretta Streaming

Ogni puntata di New Amsterdam è disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.

New Amsterdam | Trama e Anticipazioni

Nella serie il dottor Max Goodwin, attraente medico dai modi di fare decisamente fuori dal comune, divenuto direttore del New Amsterdam – uno dei più antichi ospedali statunitensi – si pone l’obiettivo di ammodernare la struttura, tagliando gli sprechi, ottimizzando i costi e rilanciando l’immagine della clinica.

Generoso, altruista e preparato, il medico si batte affinché a tutti i pazienti venga garantito un trattamento paritario e dignitoso; il suo nobile tentativo si scontra però contro le istituzioni, la burocrazia e alcuni colleghi, che diventano il vero nemico del dottore e dei suoi collaboratori.

Di sfondo alla missione personale del dottore ci sono poi le storie dei pazienti e della sua equipe, formata da brillanti medici che non si sottraggono dal prestare cure particolari o avviare sperimentazioni mediche.

Tra le varie battaglie combattute dal coraggioso protagonista ce ne è una molto importante ma che lui nasconde e trascura: quella contro il suo tumore, diagnosticatogli in uno dei primi episodi e appunto mai rivelato dal protagonista a nessun personaggio della serie.