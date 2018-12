Miley Cyrus dice “sì” e sposa Liam Hemsworth (in gran segreto) | VIDEO

Una foto in bianco e nero. Un abbraccio in cui si legge tutto l’amore del mondo. Miley Cyrus dice “sì” al suo fidanzato storico, l’attore australiano Liam Hemsworth. Lo fanno in gran segreto, lontano da occhi indiscreti e paparazzi invadenti, nella loro casa di Franklin, in Tennessee.

La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram della pop star, dove la “Hannah” più famosa tra i teenager pubblica alcuni scatti. Ad accompagnare le foto poche parole che confermano tutto: la data, 23.12.2018, “dieci anni dopo”, “questo è probabilmente il nostro milionesimo bacio”.

Una cerimonia intima, quella di Miley e Liam, che fa impazzire i fan della coppia. Sul web girano solo una manciata di foto e qualche stories diffusa dall’amico surfista Conrad Carr, presente alla festa. Si vedono una torta (chiaramente nuziale), palloncini con la scritta “Mr” e “Mrs” e amici che si divertono.

Lei intanto pubblica anche delle stories e una in particolare cattura l’attenzione dei suoi oltre 77 milioni di followers: quella in cui si scatena, ballando e cantando per suo marito. Scalza, con i capelli sciolti che le cadono sul viso, Miley festeggia l’amore per Liam.

I due si sono conosciuti giovanissimi, sul set di The Last Song. Lei aveva appena 16 anni, lui due in più di lei. Era il 2009, ma l’amore è scoppiato tre anni dopo, quando Miley e Liam sono diventati ufficialmente una coppia. La storia è andata avanti tra alti e bassi per più di un anno, poi i due si sono lasciati. Solo nel 2015 c’è stato il ritorno di fiamma e dal 2016 i due tornano a fare coppia fissa, legati da un amore che è riuscito a superare tempo e distanza.

Nell’estate del 2018 alcuni rumors volevano la coppia di nuovo in crisi. Il matrimonio tardava ad arrivare e lei, sul suo profilo Instagram, aveva cancellato tutte le foto di lui. “Liam ha il cuore spezzato. Non sono andati d’accordo negli ultimi mesi”, si leggeva su Ok! Australia. “Lei non voleva sposarsi davvero, tutti gli altri lo avevano capito tranne Liam”, affermava una persona molto vicina alla coppia.

A quanto pare, però, si è trattato solo di una crisi passeggera. Tutto è rientrato e i due si sono detti “sì”. La voce che corre veloce ora è che i due aspettino un bambino, ma niente di confermato, al momento.