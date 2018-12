Meghan Markle infrange l’etichetta reale anche durante le feste di Natale: piovono critiche

Meghan Markle infrange il protocollo reale anche nel giorno di Natale.

Duchessa ribelle – La duchessa di Sussex ha deciso di andare fuori dagli schemi per l’ennesima volta. Dopo le presunte discussioni avvenute con Kate Middleton, Meghan Markle torna alla ribalta delle cronache con un nuovo affronto all’etichetta reale. Il 25 dicembre, in occasione della tradizionale funzione natalizia a Sandrigham, la moglie del principe Harry avrebbe fatto un grave errore di outfit.

Accostamento di colori fuori luogo – Il Mail Online lo riporta chiaramente: mentre Kate ha scelto cappotto e accessori bordeaux dallo stile classico e impeccabile, Meghan ha optato per un abbinamento decisamente inadatto per un membro della royal family. La duchessa è apparsa con un look nero e blu scuro, firmato quasi interamente da Victoria Beckham. L’etichetta della famiglia reale prevede la scelta di un abito nero solo in caso di lutto e non di certo per le feste natalizie. Meghan, con il suo look, ha sdoganato l’utilizzo del blu e del nero insieme: ecco perché la sua scelta è apparsa piuttosto insolita ai sudditi di sua maestà.

Blue mood – Il colore blu notte ha già fatto le sue apparizioni con Meghan. L’esperta di psicologia dei colori Karen Haller, intervistata dal Mail Online, ha una teoria: “Meghan sceglie il blu per voler trasmettere agli altri, attraverso l’abito, un’immagine di sé che sia sinonimo di fiducia, logica e conoscenza”. Dopo questo ennesimo episodio Meghan si conferma la pecora nera della famiglia.