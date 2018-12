Di fronte ai tre severi esaminatori la classe degli All Stars – ora composta da Maradona, Rubina, Maurizio, Danny, Alberto, Simone, Alida, Ivan, Michele e Almo – avrà a che fare con panini gourmet e un’esterna in Provenza.

La puntata del 27 dicembre vede, per altro, un grande ritorno: nella giuria, ad affiancare Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, ci sarà la chef-giudice della passata edizione (la numero 7) di MasterChef: Antonia Klugmann. E proprio lei avrà un ruolo centrale nella prima Mistery Box: una volta aperta i concorrenti dovranno avere a che fare con degli ingredienti non proprio semplici e la chef darà loro una mano al fine di dare qualche suggerimento su come valorizzarli al meglio.

Si tratta dunque di una edizione speciale del programma, nella quale i telespettatori che seguono MasterChef dal giorno zero hanno l’opportunità di ritrovare tanti volti noti e scoprire come si è evoluta la carriera di ciascun concorrente.

MASTERCHEF ALL STARS SECONDA PUNTATA – Dopo Junior MasterChef e Celebrity MasterChef, ecco MasterChef All Stars . Giovedì 20 dicembre è andata in onda la prima puntata del terzo spin-off del fortunato cooking show firmato Sky.

Nella prova in esterna, invece, gli aspiranti al titolo di primo MasterChef All Stars italiano cucineranno nella splendida cornice di Camargue, area costiera della Provenza rinomata per le sue lagune. Camargue, inoltre, è nota per l’alta concentrazione di sale nell’acqua che fa sì che essa si tinga di un bel rosa intenso.

Come di routine e come già sanno gli appassionati del talent culinario, la MasterClass durante l’esterna sarà divisa in due brigate che dovranno preparare i piatti della tradizione locale. I piatti realizzati dai concorrenti, poi, saranno sottoposti al giudizio severo ed attendibile della popolazione locale.