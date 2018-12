La manovra, che deve essere approvata entro sabato per evitare l’esercizio provvisorio, è approdata nella commissione competente di Montecitorio fra le proteste delle opposizioni, con il Pd che annuncia la volontà di rivolgersi alla Corte costituzionale perché “il Parlamento è stato esautorato”.

Così i dem hanno organizzato nella mattina di sabato 29 dicembre una manifestazione di piazza per raccogliere le firme necessarie ad arrivare davanti alla Corte Costituzionale.

“È cominciata oggi la raccolta di firme del gruppo parlamentare del Pd del Senato per il ricorso alla Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato” ha annunciato il capogruppo Dem, Andrea Marcucci.

“Secondo il nostro giudizio, il governo Conte ha palesemente violato la Carta con le modalità usate per approvare la legge di bilancio. Modalità che peraltro si stanno ripetendo anche alla Camera” spiega il parlamentare Pd.

Appuntamento sabato 29 dicembre, quindi, alle 11, “davanti alla Camera dei Deputati a Montecitorio. Contro un governo pericoloso per gli italiani. Contro una manovra che raddoppia le tasse al volontariato, toglie soldi ai pensionati, non sostiene giovani, famiglie e imprese ma in compenso promuove condoni. Per l’Italia che non si rassegna a questa destra che ci sta rubando il futuro”, annuncia sui social Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd

Smentita, invece, la richiesta da parte del Partito Democratico di un “incontro urgente” con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Manovra alla Camera, Tria non sarà ascoltato

Intanto è ufficiale che il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, non sarà ascoltato in Aula come invece era stato chiesto dalla minoranza, ma la parola passerà di nuovo all’Ufficio parlamentare di Bilancio.

Intanto le polemiche scoppiano anche sulla pubblicità dei lavori: “Abbiamo chiesto per massima trasparenza che i lavori della Commissione, dove si sta discutendo la legge più importante dello Stato, fossero trasmessi sulla web Tv della Camera, affinché tutti possano assistere e conoscere quanto sta accadendo” hanno spiegato in una nota i deputati di Forza Italia.

“La nostra richiesta è stata sposata da tutti i gruppi parlamentari, tranne il M5s che, evidentemente ha molto da nascondere. Alla faccia della trasparenza, alla faccia di chi voleva che il Parlamento fosse una casa di vetro”.

Una richiesta “fuori dal regolamento quando la commissione è in sede referente. La trasmissione tramite web tv non è ammessa neanche con voto all’unanimità. La pubblicità dei lavoratori è prevista solo per le audizioni”, replicano i pentastellati.