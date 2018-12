Kristen Stewart è di nuovo innamorata. Ma stavolta non si tratta di Stella Maxwell, l’angelo di Victoria’s Secret con la quale si è lasciata di recente (la notizia è trapelata nel dicembre 2018). Secondo People nel cuore di Bella di Twilight c’è un’altra donna, Sara Dinkin.

Chi è la nuova fidanzata di Kristen Stewart

La storia tra Kristen e la super modella era iniziata nel gennaio 2017. Secondo i tabloid, però, a novembre le due si sono separate per sempre. Solo un mese prima erano state immortalate insieme ad Amsterdam, mentre l’attrice era in pausa dalle riprese del reboot di Charlie’s Angels.

I rumors, intanto, da qualche tempo davano la Stewart nuovamente impegnata in una relazione. Questa volta con una stilista californiana molto gettonata a Hollywood, per l’appunto Sara Dinkin, che veste star dal calibro di Chloe Bennet, Jessica Szohr e Nico Tortorella.

Le due ragazze sono state fotografate dai paparazzi durante una passeggiata, nel quartiere Los Feliz di Los Angeles, il giorno della Vigilia di Natale. Anche in precedenza la coppia era stata notata dagli occhi più indiscreti. Secondo i tabloid Kristen e la Dinkin stanno trascorrendo le vacanze insieme.

Gli amori di Kristen Stewart

È stato un lungo legame quello tra l’attrice di Café Society e Stella Maxwell. Ma prima di lei ci sono stati anche Robert Pattinson – con cui ha condiviso il set della saga di Twilight – Rupert Sanders (insieme nel film Biancaneve e il cacciatore) e Michael Pitt. Alla lista si aggiungono l’ex assistente Alicia Cargile e la cantante Annie Clark, conosciuta anche come St. Vincent.

Chi è Kristen Stewart

Kristen Jaymes Stewart è nata a Los Angeles il 9 aprile 1990. Modella e attrice, per il suo ruolo in Panic Room ha ricevuto il primo riconoscimento importante, la candidatura come migliore attrice protagonista agli Young Artist Award.

Nel 2007 ha partecipato a Into the Wild, la pellicola diretta da Sean Penn grazie alla quale ha ottenuto una nomination ai SAG Awards – i premi per le migliori interpretazioni. Nel 2010, invece, ha vinto l’Orange Rising Star Award ai Bafta inglesi.

Dopo essere stata Bella Swan in Twilight – l’adattamento per il grande schermo dei romanzi di Stephenie Meyer – la Stewart è stata accolta calorosamente dal pubblico. Nel 2015 ha ricevuto il Premio César come migliore attrice non protagonista in Sils Maria.