Kate e Meghan ai ferri corti? Le foto di Natale dimostrano il contrario

I reali britannici hanno trascorso il giorno di Natale a Sandringham House, come da tradizione. Per assistere alla funzione religiosa, quasi tutta la famiglia ha raggiunto in auto la chiesta di St. Mary Magdalene Church. La regina Elisabetta II in testa, seguita dal figlio Carlo. Due i grandi assenti del momento: Camilla è rimasta a casa con l’influenza, mentre il principe Filippo da qualche tempo ormai ha scelto di non partecipare agli eventi pubblici, per via della sua età (97 anni compiuti a giugno).

Immancabili, dietro alla sovrana e al principe Carlo, le due coppie più amate del Regno Unito: William e Kate, Harry e Meghan. I due duchi elegantissimi, le duchesse impeccabili come sempre. Cappotto bordeaux, cappellino e décolleté abbinate per la moglie di William; soprabito blu navy e stivali neri per la duchessa di Sussex.

In barba ai rumors che si rincorrono da settimane secondo cui le due duchesse sarebbero ai ferri corti, Kate e Meghan sembrano assolutamente a loro agio. Sorridenti e complici, camminano una accanto all’altra e nulla sembra turbare le cognate.

Buckingham Palace smentisce

Lo scorso 3 dicembre per mettere a tacere le voci che circolavano su presunti litigi era intervenuto addirittura Buckingham Palace. Da palazzo era arrivata la risposta ufficiale ai rumors secondo cui i dissidi tra le cognate avrebbero portato addirittura a un allontanamento di William e Harry.

Nelle ultime settimane i tabloid britannici hanno pubblicato notizie che raccontano di malumori in casa Windsor, ma a quanto pare sarebbero solo chiacchiere e illazioni della stampa.

Secondo quanto si legge sul web la duchessa di Sussex Meghan Markle ha un carattere “difficile” che avrebbe provocato il litigio con la cugina Eugenie e soprattutto con la cognata Kate Middleton.

Queste liti interne tra le mogli dei principi hanno portato problemi anche tra i fratelli Harry e William. Questo spiegherebbe l’allontanamento da Kensington Palace di Harry e Meghan.

La lite tra le due duchesse, secondo quanto riporta il tabloid Sun, sarebbe scoppiata durante il royal wedding di Harry e Meghan. Giorno in cui l’ex attrice statunitense avrebbe anche rimproverato i membri dello staff.

Ma Buckingham Palace smentisce e rompe il silenzio: “Tutto questo non è mai accaduto”.