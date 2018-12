Non accade tutti i giorni di trovare un membro della famiglia reale in giro. Soprattutto mentre si sta facendo compere al discount. Il 23 dicembre 2018, infatti, Kate Middleton – duchessa di Cambridge – si è recata in un negozio (The Range) nei pressi di Sandringham, nella contea di Norfolk, dove tradizionalmente la royal family trascorre il Natale. La moglie di William, però, non era da sola: al di là delle guardie del corpo, posizionatesi senza attirare l’attenzione, Kate era in compagnia dei suoi primi figli, George e Charlotte.

La notizia è stata riportata dal Sun.

Kate Middleton al discount: che cosa ha comprato

Libri per bambini, materiale per disegnare e dipingere e fotografie. Ecco cosa c’era nel carrello della duchessa, probabilmente regali per le feste. Vestita casual – cappotto verde, pantaloni sportivi e capelli legati – Kate si aggirava tra gli scaffali del grande magazzino cercando di farsi notare il meno possibile. Ma è stata subito avvistata dai clienti, una dei quali si è avvicinato per chiederle uno scatto insieme.

“Si è rifiutata molto educatamente, è stata così gentile e ha spiegato che stava solo facendo un po’ di shopping natalizio – ha raccontato la fan – Le guardie del corpo stavano a distanza. Sembravano una famiglia comune che cerca tra le offerte qualche idea dell’ultimo minuto”.

Il fatto, comunque, ha colto di sorpresa un po’ tutti i clienti del negozio. “Ho fatto un doppio giro quando l’ho vista. Non ti aspetti di vedere i reali che fanno compere a The Range”, ha dichiarato una donna.

Il Natale della famiglia reale

Per celebrare il Natale la royal family si sposta a Sandringham, la residenza di campagna nella contea di Norfolk, in Inghilterra. Qui la famiglia reale trascorre le feste natalizie.

Sandringham Estate è una tenuta da 8mila ettari rivestita di mattoni rossi. La residenza venne acquistata nel 1862 al prezzo di 220 sterline dalla Regina Vittoria per il futuro Re Edoardo VII, che la utilizzava per il suo passatempo preferito, la caccia. Da allora Sandringham è diventata la residenza invernale per quattro generazioni della famiglia reale britannica.

Si raccontano aneddoti particolari sulla dimora, il più curioso è quello del re Edoardo VII e la sua passione per la caccia. Una passione talmente forte che lo portò a ordinare di riposizionare tutti gli orologi della tenuta a mezzora prima del Tempo medio di Greenwich, al fine di massimizzare le ore diurne invernali. Il fatto passò alla storia come “Sandringham Time”.

“Cara vecchia Sandringham, il luogo che amo di più di qualsiasi altra parte del mondo. Sono sempre stato felice qui e adoro questo posto”. Queste le parole di Re Giorgio V sulla residenza di campagna.