Firenze, auto si schianta contro colonna del Corridoio Vasariano: “Danni ingenti”

Firenze. Un’auto si è schiantata contro una delle colonne del celebre Corridoio Vasariano, all’altezza di Ponte Vecchio. Poi l’automobilista ha innestato la marcia ed è fuggito via, forse consapevole di aver causato un danno inestimabile.

Come si può vedere dalla fotografia pubblicata sul gruppo Facebook “Traffico Firenze” i danni sono infatti ingenti. Immediata la reazione del direttore della Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt: “Il danno è notevole. Forse è il caso di ripensare anche all’accesso delle auto nella zona”.

Al momento a Firenze è in corso una vera e propria caccia al pirata dalle strada che nella notte, con la sua auto, si è schiantato contro una delle colonne per poi darsi alla fuga. Le indagini sono in corso: polizia e vigili urbani stanno visionando tutte le telecamere della zona.