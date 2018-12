Low cost Capodanno 2019 | Offerte | Occasioni | Last minute | Aerei | Voli | Città europee | Consigli

LOW COST CAPODANNO 2019 – Se non avete ancora deciso dove trascorrere Capodanno, niente paura. Siete ancora in tempo per preparare la valigia e partire.

Per gli amanti dei viaggi last minute, infatti, molte sono le opportunità per trascorrere l’ultimo dell’anno fuori dall’Italia. E soprattutto senza spendere un patrimonio.

Merito dei viaggi low cost, a cui ormai molte compagnie ci hanno abituato.

> QUI LE MIGLIORI OCCASIONI PER TRASCORRERE IL CAPODANNO AL MARE

Vediamo allora quale sono al momento le migliori opportunità per prenotare un volo e godersi un Capodanno alternativo.

Non possiamo non iniziare il tour delle mete preferite dagli italiani da Parigi. La città dell’amore è il luogo ideale per brindare al 2019 in compagnia del proprio partner.

Milano-Parigi (dal 29 dicembre al 2 gennaio) è a soli 174€ con Aigle Azur, mentre da Roma con Vueling il costo è di 272€.

Per chi ama invece festeggiare in una città esplosiva, piena di locali e di divertimenti, l’ideale è senza dubbio Barcellona.

> QUI DOVE TRASCORRERE IL CAPODANNO IN MONTAGNA

Si spendono in questo caso appena 239€ da Roma, sempre dal 29 dicembre al 2 gennaio. Un po’ di più, 481€, da Milano con Vueling.

Un’altra grande capitale europea da visitare è Lisbona. Per raggiungere il Portogallo sono necessari 349€ da Roma, 524 da Milano con EasyJet.

Per un Capodanno tra valzer e dell’ottima cioccolata, Vienna è una meta da non sottovalutare. I prezzi sono davvero competitivi: 240 € da Milano, 288€ da Roma.

Con Ryanair si può andare a Bruxelles con appena 59€ andata e ritorno, partendo da Venezia.

In questo caso si deve partire il 30 dicembre e ritornare il 3 gennaio 2019. Ma i prezzi sono piuttosto bassi anche da Roma, Milano o Pisa.

Per chi volesse festeggiare il Capodanno in Germania, invece, si riesce a visitare una delle principali città del Paese restando sotto i cento euro a/r.

Con 44€ da Milano si trovano voli per Amburgo, e altrettanto convenienti sono Colonia e Dusseldorf.

Leggermente più caro, ma assolutamente fattibile, Monaco di Baviera: 92 € a/r partendo da Milano il 29 dicembre con EasyJet e tornando con Meridiana il 3 gennaio.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Basta trovare l’occasione giusta e partire!