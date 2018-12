Stasera in tv 26 dicembre 2018 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Cenerentola | Piccole donne | MasterChef All Stars

Cosa c’è stasera in tv 26 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di mercoledì 26 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 26 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Cenerentola

22:45 – Anna dai capelli rossi – Una nuova vita

23:35 – TG1 60 Secondi

23:46 – Anna dai capelli rossi – Una nuova vita

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quel pazzo venerdì

22:40 – La Domenica Sportiva

23:45 – L’altra DS

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Una notte al museo 2 – La fuga

Stasera su Rai 4

20:36 – Lol 🙂 ep.102

21:05 – Prigione di vetro

22:51 – Worktrotter pt.12

23:17 – Frequencies

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – PICCOLE DONNE – 1aTV

23:30 – PRESSING

Stasera su Italia 1:

20:26 – TGCOM

20:29 – METEO.IT

20:32 – DRAGONHEART – 2 PARTE

21:25 – NOW YOU SEE ME – I MAGHI DEL CRIMINE – 1 PARTE

22:42 – TGCOM

22:45 – METEO.IT

Stasera in tv 26 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE

00:10 – PICCOLE LUCI

00:50 – CONCERTO DI NATALE IN VATICANO STORY

01:32 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ECCITAZIONE OLOGRAFICA

21:00 – SPLIT – 1 PARTE – 1aTV

21:41 – TG COM

21:46 – METEO

21:48 – SPLIT – 2 PARTE – 1aTV

23:32 – THE POSSESSION – IL MALE VIVE DENTRO DI LEI – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – Polar Express

21:10 – Una settimana da Dio

22:30 – Duplex – Un Appartamento per Tre

00:30 – Take Two

Stasera su Rai Movie:

19:25 – Destinazione Piovarolo

21:10 – Ritorno al Marigold Hotel

23:10 – Jack & Sarah

01:05 – Ti va di pagare? – Priceless

Stasera su Cine Sony:

19:20 – My Christmas Inn

21:05 – Jack di cuori – PRIMA VISIONE

23:05 – Legend

00:55 – L’uomo che sapeva troppo poco

Stasera su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL GUERRIERO DELL’ARCOBALENO

21:00 – ATTILA FLAGELLO DI DIO

23:14 – VIUUULENTEMENTE… MIA

Stasera su Tv8:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Balla coi lupi (Ext. Vers.)

00:35 – Karate Kid III – La sfida finale

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – PEGASUS L’INVINCIBILE

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – IL TORNEO INIZIA

21:10 – INTERCEPTOR (MAD MAX)

23:05 – VACANZE IN AMERICA

Stasera in tv 26 dicembre 2018 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

19:55 – Affari al buio Maestri d’asta

20:25 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

20:50 – Affari di famiglia Firmato Albert Einstein

21:20 – Super Storm: L’ultima tempesta

23:00 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 3 Prima TV

23:30 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 4 Prima TV

Stasera su Nove:

20:20 – Cucine da incubo Italia – Da Odilio

21:25 – Babbo Natale non viene da nord

23:20 – 48 ore

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Vacanze romane

23:30 – Sabrina – 1 Tempo

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Body of proof – Colpi al cuore

22:20 – Body of proof – Una lacrima sul viso

23:10 – Professor T. – Sensi di colpa

00:10 – Professor T. – Intrigo di fuoco

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:05 – Cortesie per gli ospiti

22:05 – Vite al limite – La storia di Dottie

23:00 – Vite al limite – La storia di Randy

23:55 – ER: storie incredibili – L’incubo

Stasera su Spike:

19:40 – BAYWATCH Panico a Malibu’

21:10 – THE LIBRARIAN – ALLA RICERCA DELLA LANCIA PERDUTA

23:30 – SPIA PER CASO

01:20 – THE LIBRARIANS… e quello che giace sotto le pietre

Stasera in tv 26 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Wonder Prima TV

23:15 – Tomb Raider

Stasera su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:20 – Master – Chef All Stars Italia

23:25 – Master – Chef All Stars Italia

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.