Cosa c’è stasera in tv 26 dicembre 2018? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di mercoledì 26 dicembre 2018:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 26 dicembre 2018

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Cenerentola

22:45 – Anna dai capelli rossi – Una nuova vita

23:35 – TG1 60 Secondi

23:46 – Anna dai capelli rossi – Una nuova vita

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quel pazzo venerdì

22:40 – La Domenica Sportiva

23:45 – L’altra DS

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Una notte al museo 2 – La fuga

Stasera su Rai 4

20:36 – Lol 🙂 ep.102

21:05 – Prigione di vetro

22:51 – Worktrotter pt.12

23:17 – Frequencies

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – PICCOLE DONNE – 1aTV

23:30 – PRESSING

Stasera su Italia 1:

20:26 – TGCOM

20:29 – METEO.IT

20:32 – DRAGONHEART – 2 PARTE

21:25 – NOW YOU SEE ME – I MAGHI DEL CRIMINE – 1 PARTE

22:42 – TGCOM

22:45 – METEO.IT

Stasera in tv 26 dicembre 2018 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE

00:10 – PICCOLE LUCI

00:50 – CONCERTO DI NATALE IN VATICANO STORY

01:32 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ECCITAZIONE OLOGRAFICA

21:00 – SPLIT – 1 PARTE – 1aTV

21:41 – TG COM

21:46 – METEO

21:48 – SPLIT – 2 PARTE – 1aTV

23:32 – THE POSSESSION – IL MALE VIVE DENTRO DI LEI – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

19:10 – Polar Express

21:10 – Una settimana da Dio

22:30 – Duplex – Un Appartamento per Tre

00:30 – Take Two

Stasera su Rai Movie:

19:25 – Destinazione Piovarolo

21:10 – Ritorno al Marigold Hotel

23:10 – Jack & Sarah

01:05 – Ti va di pagare? – Priceless

Stasera su Cine Sony:

19:20 – My Christmas Inn

21:05 – Jack di cuori – PRIMA VISIONE

23:05 – Legend

00:55 – L’uomo che sapeva troppo poco

Stasera su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL GUERRIERO DELL’ARCOBALENO

21:00 – ATTILA FLAGELLO DI DIO

23:14 – VIUUULENTEMENTE… MIA

Stasera su Tv8:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Balla coi lupi (Ext. Vers.)

00:35 – Karate Kid III – La sfida finale

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – PEGASUS L’INVINCIBILE

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – IL TORNEO INIZIA

21:10 – INTERCEPTOR (MAD MAX)

23:05 – VACANZE IN AMERICA

Stasera in tv 26 dicembre 2018 su La5:

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – LA RAGAZZA DI FUOCO – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

19:55 – Affari al buio Maestri d’asta

20:25 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

20:50 – Affari di famiglia Firmato Albert Einstein

21:20 – Super Storm: L’ultima tempesta

23:00 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 3 Prima TV

23:30 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 4 Prima TV

Stasera su Nove:

20:20 – Cucine da incubo Italia – Da Odilio

21:25 – Babbo Natale non viene da nord

23:20 – 48 ore

Stasera su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno/Inverno

21:15 – Vacanze romane

23:30 – Sabrina – 1 Tempo

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Body of proof – Colpi al cuore

22:20 – Body of proof – Una lacrima sul viso

23:10 – Professor T. – Sensi di colpa

00:10 – Professor T. – Intrigo di fuoco

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:05 – Cortesie per gli ospiti

22:05 – Vite al limite – La storia di Dottie

23:00 – Vite al limite – La storia di Randy

23:55 – ER: storie incredibili – L’incubo

Stasera su Spike:

19:40 – BAYWATCH Panico a Malibu’

21:10 – THE LIBRARIAN – ALLA RICERCA DELLA LANCIA PERDUTA

23:30 – SPIA PER CASO

01:20 – THE LIBRARIANS… e quello che giace sotto le pietre

Stasera in tv 26 dicembre 2018 su Sky Cinema 1:

21:00 – Cinepop

21:15 – Wonder Prima TV

23:15 – Tomb Raider

Stasera su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:20 – Master – Chef All Stars Italia

23:25 – Master – Chef All Stars Italia