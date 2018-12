Roma Sassuolo 3-1

Nel Boxing day della serie A la Roma batte 3-1 all’Olimpico il Sassuolo. La partita inizia subito bene per i giallorossi, a cui viene fischiato un rigore dopo 8 minuti per fallo di Ferrari su Schick: dal dischetto Perotti trasforma e porta in vantaggio i padroni di casa.

Il raddoppio arriva al minuto 23 con protagonista ancora Schick, che questa volta mette il sigillo personale sfruttando un lancio lungo e saltando Consigli in uscita. Ottima prova del talento ceco, forse finalmente ritrovato.

In avvio di ripresa Zaniolo cala il tris con un tocco di gran classe che strappa convinti applausi al pubblico. Nel finale il gol della bandiera del Sassuolo, firmato da Babacar.

Con questa vittoria la Roma fa un bel balzo in classifica e ora è settima a meno uno dal Milan. Il Sassuolo, scavalcato dai giallorossi, resta fermo a quota 25 punti.

Diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Roma e Sassuolo, valida per la 18esima giornata della Serie A 2018 2019.

ROMA SASSUOLO DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Secondo tempo

La partita è finita: Roma batte Sassuolo 3-1 e si rilancia nella lotta per un posto in Champions League.

Tre minuti di recupero.

Il Sassuolo accorcia le distanze: Babacar scatta sul filo del fuorigioco e, servito in profondità, beffa Olsen.

89′ GOL SASSUOLO : Babacar

: Babacar 88′ Ancora Di Francesco vicino al gol, questa volta di testa: palla a lato.

85′ Palla in profondità per Di Francesco che calcia a tu per tu con Olsen: gran parata del portiere della Roma.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

83′ Bel cross da destra di Kluivert: Dzeko di testa manda alto sulla traversa.

79′ Grande parata di Consigli su tiro di Under.

77′ Sostituzione nella Roma: esce Schick, entra Dzeko.

76′ Gran tiro dal limite di Kluivert: Consigli devia in corner.

75′ Under ci prova dalla distanza: palla alta sulla traversa.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

68′ Sostituzione nella Roma: esce Perotti, entra Kluivert.

Standing ovation dell’Olimpico per Zaniolo, uscito per crampi.

64′ Sostituzione nella Roma: esce Zaniolo, entra Pastore.

63′ Sostituzione nel Sassuolo: esce Brignola, entra Locatelli.

La Roma fa tris con un gran gol di Zaniolo, che, lanciato sulla sinistra, si porta a spasso la difesa del Sassuolo e beffa Consigli con un pallonetto vellutato.

59′ GOL ROMA: Zaniolo

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

57′ Sostituzione nel Sassuolo: esce Djuricic, entra Di Francesco, figlio dell’allenatore della Roma.

56′ Schick colpisce di testa su punizione calciata da Florenzi: Consigli para.

50′ Percussione sulla sinistra di Kolarov, che mette al centro ma Consigli blocca in uscita bassa.

Iniziato il secondo tempo.

Sostituzione nel Sassuolo: esce Lemos, entra Lirola.

Le squadre stanno per rientrare in campo.

Primo tempo

Giacomelli fischia la fine del primo tempo: si va al riposo sul punteggio di 2-0 per la Roma. Buona prova di Schick.

46′ Perotti ci prova sugli sviluppi di corner: Consigli si allunga sul primo palo e devia nuovamente in calcio d’angolo.

Due minuti di recupero.

44′ Under lanciato in contropiede fermato dalla difesa del Sassuolo.

40′ Cross da sinistra di Kolarov: Lemos anticipa Cristante.

Il Sassuolo era partito forte, ma il raddoppio della Roma sembra aver smorzato gli entusiasmi neroverdi.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

31′ Palla in profondità per Zaniolo che però non riesce a concludere.

27′ Ammonito Florenzi per fallo su Dell’Orco.

Raddoppio della Roma con Schick, che scatta sul filo del fuorigioco e riceve oltre la difesa del Sassuolo: il ceco punta la difesa neroverde, scarta Consigli e deposita in rete.

23′ GOL ROMA : Schick

: Schick 22′ Under ci prova dal limite: palla di poco a lato.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

20′ Sassuolo vicinissimo al pareggio: Zaniolo devia in modo maldestro su calcio d’angolo neroverde e la palla sbatte sulla traversa.

16′ Schick prova a sfondare centralmente palla al piede, ma viene chiuso dalla difesa del Sassuolo.

12′ Cross da destra di Berardi: Lemos anticipato da Nzonzi.

8′ GOL ROMA: Perotti su calcio di rigore spiazza Consigli

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Rigore confermato a ammonito Ferrari.

Giacomelli va a vederla al Var: forse il fallo era fuori area.

4′ Calcio di rigore per la Roma: fallo di Ferrari su Schick. Contatto sospetto su lancio lungo per l’attaccante, scattato sul filo del fuorigioco.

1′ Rinvio sbagliato di Olsen e Berardi per poco non lo beffa con un pallonetto.

Calcio d’inizio per la Roma: la partita è iniziata.

Arbitra Giacomelli di Trieste.

Le squadre sono in campo: Roma con la tradizionale tenuta giallorossa, Sassuolo in maglia bianca e calzoncini verdi.

Pre partita

Squadre pronte a entrare in campo.

Di Francesco sceglie Perotti e Zaniolo dietro a Schick. Dzeko rientrante ma va in panchina.

Terminato il riscaldamento, le squadre sono rientrate negli spogliatoi prima di scendere nuovamente in campo per la partita.

Roma Sassuolo Formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Schick. All.: Di Francesco.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Lemos, Ferrari, Dell’Orco; Bourabia, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Babacar, Brignola. All.: De Zerbi.

Roma Sassuolo streaming e diretta tv: ecco dove vederla | Serie A

ROMA SASSUOLO STREAMING – Mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 18 Roma e Sassuolo si sfidano per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Roma Sassuolo • Roma Sassuolo dove vederla

> QUI LA NOSTRA DIRETTA DI ROMA SASSUOLO

Roma Sassuolo streaming | Dove vederla in tv

La gara Roma Sassuolo sarà visibile in esclusiva su Sky Sport

Ampio pre e post partita.

Calcio d’inizio alle ore 18

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Roma Sassuolo streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Non puoi vedere Roma Sassuolo? > QUI LA NOSTRA DIRETTA

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019