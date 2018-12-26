Previsioni meteo in Italia
PREVISIONI METEO – Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi e di domani.
Previsioni meteo in Italia mercoledì 26 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ANNUVOLAMENTI DIFFUSI BASSI E STRATIFORMI SU LIGURIA, PIANURA
PADANA E ZONE COSTIERE ADRIATICHE CON ASSOCIATE FOSCHIE DENSE E
NEBBIE ESTESE, IN PARZIALE DIRADAMENTO NELLE ORE CENTRALI DELLA
GIORNATA;
– BEL TEMPO SUL RESTANTE SETTENTRIONE CON TRANSITO DI INNOCUE NUBI
ALTE E SOTTILI DAL POMERIGGIO, A PARTIRE DALLE REGIONI OCCIDENTALI;
ATTESA NELLA SERA QUALCHE NUBE IN PIU’ SULLE AREE APPENNINICHE.
CENTRO E SARDEGNA:
– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO, SALVO QUALCHE ADDENSAMENTO PIU’
CONSISTENTE CHE TRA LE ORE POMERIDIANE E SERALI SULLA SARDEGNA
OCCIDENTALE E LA TOSCANA.
FORMAZIONE DI FOSCHIE DENSE AL MATTINO E DOPO IL TRAMONTO NELLE
VALLATE.
SUD E SICILIA:
– AL MATTINO ADDENSAMENTI COMPATTI SU PUGLIA CENTROMERIDIONALE,
BASILICATA, CALABRIA IONICA, NONCHE’ SULLA SICILIA SETTENTRIONALE, IN
SUCCESSIVO DISSOLVIMENTO CON AMPI SPAZI SERENI DAL POMERIGGIO;
– AMPIO SOLEGGIAMENTO SUL RESTANTE MERIDIONE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN RIALZO SULLE AREE ALPINE E PREALPINE;
STAZIONARIE LUNGO L’AREA APPENNINICA CENTROSETTENTRIONALE;
IN CALO ALTROVE, PIU’ SENSIBILE SU ISOLE MAGGIORI E REGIONI IONICHE;
– MASSIME IN DIMINUZIONE IN PIANURA PADANA, REGIONI CENTRALI
TIRRENICHE, SICILIA E CALABRIA MERIDIONALE, IN AUMENTO ALTROVE.
VENTI:
– MODERATI SETTENTRIONALI SULLE REGIONI MERIDIONALI, CON RINFORZI
LUNGO LE AREE COSTIERE IONICHE, IN ATTENUAZIONE DAL POMERIGGIO;
– DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE.
MARI:
– DA MOLTO MOSSO AD AGITATO LO IONIO ;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL BASSO ADRIATICO E LO STRETTO DI SICILIA;
– MOSSI IL CANALE DI SARDEGNA, IL TIRRENO MERIDIONALE ED IL MEDIO
ADRIATICO;
– DA POCO MOSSO A MOSSO AL MATTINO IL TIRRENO CENTRALE;
– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.
Previsioni meteo in Italia giovedì 27 dicembre 2018
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CONDIZIONI DI BEL TEMPO SU TUTTE LE REGIONI SALVO TRANSITO SERALE
DI NUBI ALTE E SOTTILI SU QUELLE ORIENTALI;
– NEBBIE DIFFUSE SULLA PIANURA PADANO-VENETA IN PARZIALE
DISSOLVIMENTO DURANTE LE ORE CENTRALI DELLA GIORNATA.
CENTRO E SARDEGNA:
– ADDENSAMENTI COMPATTI SULLA SARDEGNA SETTENTRIONALE E SULLA
TOSCANA;
– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE CON QUALCHE NUBE IN PIU’ DALLA
SERATA SULL’UMBRIA.
SUD E SICILIA:
– AMPIO SOLEGGIAMENTO UN PO’ OVUNQUE A PARTE ISOLATI ANNUVOLAMENTI
SULLE COSTE TIRRENICHE DI SICILIA E CALABRIA.
TEMPERATURE:
– MINIME IN AUMENTO SU NORD-OVEST, TOSCANA, AREE APPENNINICHE E SUD
TIRRENICO, STAZIONARIE ALTROVE;
– MASSIME IN RIALZO SU PIANURA PADANA OCCIDENTALE, TOSCANA, UMBRIA,
LAZIO SETTENTRIONALE E MERIDIONE, SENZA VARIAZIONI SULLE ALTRE ZONE.
VENTI:
– DA DEBOLI A MODERATI SETTENTRIONALI SULLA PUGLIA;
– DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE TENDENTI A DIVENIRE
SETTENTRIONALI AL SUD.
MARI:
– MOSSO LOCALMENTE MOLTO MOSSO AL LARGO LO IONIO;
– DA POCO MOSSI A MOSSI IL CANALE DI SARDEGNA, LO STRETTO DI SICILIA
E L’ADRIATICO CENTROMERIDIONALE;
– POCO MOSSI I RESTANTI BACINI.