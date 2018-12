Riecco Portobello: lo storico programma di Enzo Tortora torna su Rai 1 con Antonella Clerici e Carlotta Mantovan

Portobello torna in tv. Lo storico programma di Enzo Tortora – conduttore scomparso nel 1988 – ritrova il piccolo schermo con Antonella Clerici da sabato 27 ottobre 2018 alle 20,35 su Rai 1.

Come nel 1977 – anno della prima puntata – i protagonisti assoluti sono gli inserzionisti e la gente comune, chiamata a partecipare attivamente in studio e attraverso le telefonate da casa.

“Sarà la mia prova di maturità, la pressione è la stessa di quando ho fatto il Festival di Sanremo. Tortora era un inventore di tv, un fumantino come me e questo è un ‘people show’ in diretta, con i tempi della prima serata. Le novità saranno le storie delle persone. Il cuore resta la genuina follia della gente” ha spiegato Clerici in conferenza stampa.

Portobello su Rai 1: il cast

Nel mercatino di Portobello Antonella Clerici incontrerà personaggi di ogni tipo e, grazie alle loro offerte e richieste darà vita a uno spettacolo dal ritmo serrato.

Sarà affiancata da Carlotta Mantovan, che si occuperà di supervisionare e coordinare le sei centraliniste che si occuperanno del cosiddetto ‘Centralone’, mentre a rendere il tutto più coinvolgente e brillante sarà l’inviato speciale Paolo Conticini, amato e apprezzato per la sua verve ironica.

Portobello: le anticipazioni della prima puntata

Ospiti della prima serata del varietà targato Rai1 saranno Carlo Verdone e Arisa.

Il regista, attore e sceneggiatore presenterà al grande pubblico una delle sue passioni nascoste, coinvolgendo chiunque vorrà offrirgli il proprio aiuto.

La celebre cantante, invece, si esibirà affiancata dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Obiettivi diversi porteranno le persone a varcare la soglia dello Studio 2000 del Centro di Produzione Tv in via Mecenate a Milano: chi lo farà per amore, chi per offrire il proprio talento, chi per comprare o vendere qualcosa di prezioso.

Torneranno infatti le storiche quattro rubriche: “Fiori d’arancio”, “AAA Vendesi – Cercasi”, “Dove sei?” e “Offresi talenti”. Non mancherà all’appello, infine, il mitico pappagallo con il becco giallo: sfiderà tutti gli italiani che vorranno cercare di fargli ripetere la parola magica “Portobello!”.

Portobello 2018: i contatti

Portobello è su Instagram (@portobellorai) e su Facebook (Facebook.com/portobellorai).

Su Twitter: #portobellorai e profilo @RaiUno. È possibile seguire il programma utilizzando l’hashtag ufficiale #portobellorai.

Per intervenire durante la diretta il numero da chiamare è lo 02/21079070, attivo dal 25 ottobre.

Streaming live disponibile su RaiPlay – occorre essere loggati.