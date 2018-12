Piccole donne | Serie tv | Trama | Anticipazioni | Canale 5

PICCOLE DONNE TRAMA – Sullo sfondo la guerra civile americana. In primo piano le vicende di quattro ragazze, le sorelle March.

Piccole donne, la serie tv prodotta dalla BBC e che va in onda su Canale 5 il 26 e 27 dicembre in prima serata, riprende l’omonimo successo letterario di Louisa May Alcott.

Un grande classico della letteratura, molto amato dai ragazzi e non solo.

Un testo di oltre 150 anni fa, ma che con il passare del tempo non ha perso il suo fascino.

La serie, girata nel 2017, è diretta da Vanessa Caswill.

Piccole donne | Trama e anticipazioni

Ambientata durante la Guerra di secessione americana, la serie Piccole donne racconta la storia delle quattro sorelle March, povere e alle prese con i problemi tipici dell’adolescenza, e del loro percorso di crescita, grazie proprio al superamento delle difficoltà, fino a diventare donne.

Si tratta di una miniserie in due puntate, che rimane abbastanza fedele all’originale letterario.

Una storia, all’epoca della guerra civile americana, che negli anni ha appassionato adolescenti ed adulti.

La serie ripercorre la crescita delle tre sorelle, dall’infanzia all’età adulta, in un viaggio esistenziale complesso e pieno di difficoltà, ma che le porterà a diventare giovani donne mature.

Il grande successo di Piccole donne prosegue anche nel 2019.

È prevista infatti una nuova serie tratta sempre dal romanzo di Alcott, diretta questa volta da Greta Gerwig.

La fiction che vedrà la luce nel 2019 si avvale di attori d’eccezione come Emma Watson, Saorise Roran, Eliza Scanlen e Florence Pugh.

Inoltre nei panni della zia March vi è niente di meno che Meryl Streep, mentre in quelli del vicino di casa delle ragazze c’è Timothée Chalamet, l’attore protagonista del film Chiamami con il tuo nome.

Piccole donne | Cast

Questo il cast di Piccole donne, la serie tv trasmessa su Canale 5 il 26 e 27 dicembre 2018: Maya Hawke, Willa Fitzgerald, Annes Elwy e Kathryn Newton vestono i panni delle quattro sorelle March.

Maya Hawke, la bellissima figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, è la ribella Jo.

Willa Fitzgerald ricopre il ruolo della sorella maggiore Meg, mentre Annes Elwy è la fragile Beth. Infine Kathryn Newton è il volto della capricciosa e vanitosa sorella minore, Amy.

Nel cast della nuova serie, diretta da Vanessa Caswill, c’è anche Angela Lansbury, vale a dire la celebre interprete de La Signora in giallo, questa volta veste i panni della bisbetica zia March.