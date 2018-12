“Natale a Roccaraso”: arriva il cinepanettone Rai su YouTube

Il 20 dicembre sbarca sul canale YouTube Rai Natale a Roccaraso. Si tratta del primo film realizzato in esclusiva per le piattaforme digitali del servizio pubblico. Non è un cinepanettone come gli altri, questo: Natale a Roccaraso infatti si decantano gli stereotipi e i luoghi comuni tipici degli italiani, ma con un humor diverso da quello del classico film natalizio firmato Boldi e De Sica.

Nella pellicola targata Rai si legge l’intenzione di porsi come alternativa al film di Natale che si vede nelle sale cinematografiche. Intenzione che si traduce nella possibilità di guardare il film direttamente sul divano di casa vostra, senza scomodarvi troppo. È un film pensato per un target di giovani affezionati a personaggi come Enzo Salvi e Herbert Ballerina.

Tra i protagonisti del cinepanettone alternativo troviamo, oltre a loro, anche Andrea Panciroli (Pancio), Enzo Biasi (Enzuccio) ma anche Giancarlo Magalli, Valentina Vignali, Roberta Carluccio, Clementino, Malena, Amedeo Preziosi, Ludovica Pagani, Titina Maroncelli, Sabrina Antonetti, Clemente Russo, Nadia Puma, Paolo Fox, Ivo Avido, Roberto Spadarella. Insomma un cast di tutto rispetto. La trama vede intrecciarsi storie di amori mancati e tradimenti, furbizia all’italiana e serate in discoteca, il tutto condito da una sanissima dote di demenzialità.

Il progetto, che vede la collaborazione del Comune di Roccaraso (Abruzzo), è finanziato dagli investitori pubblicitari che, con l’apporto di Rai Pubblicità, hanno puntato su un esperimento nuovo, mai realizzato prima in Italia.

Natale a Cinque Stelle

Natale a Roccaraso non è il primo prodotto sui generis di questo Natale 2018. Il 7 dicembre scorso è uscito il primo cinepanettone firmato Netflix. Sulla piattaforma streaming più famosa del mondo esce il film sceneggiato da Enrico Vanzina, dietro la telecamera c’è l’occhio esperto di Marco Risi. Nel cast, tra i nomi più importanti troviamo, Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Riccardo Rossi e Biagio Izzo.