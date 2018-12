Inter Napoli 1-0 Diretta LIVE | Decide L. Martinez allo scadere | Tabellino

Inter Napoli 1-0

L’Inter batte il Napoli al 91′ con gol di Lautaro Martinez: partita bellissima a San Siro, molto aperta e decisa allo scadere dall’argentino, che sfrutta un velo di Vecino su cross da sinistra di Keita.

Leggermente meglio l’Inter nel primo tempo, decisamente meglio il Napoli nella ripresa. L’episodio chiave è al minuto 80 quando Koulibaly si fa espellere per aver applaudito l’arbitro.

Nei minuti finali l’Inter si lancia in avanti in cerca della vittoria, ma al 90′ rischia di capitolare: Handanovic e Asamoah salvano sulla riga. Negli ultimi secondi si fa espellere anche Insigne, dopo una rissa con Keita.

In classifica l’Inter sale a 36 punti, mentre il Napoli perde un punto sulla Juventus e resta fermo a quota 41. I partenopei perdono anche Hamsik per infortunio e nel prossimo turno dovranno certamente fare a meno di Koulibaly e Insigne, squalificati.

Diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale | • LIVE:

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Inter e Napoli, valida per la 18esima giornata della Serie A 2018 2019.

INTER NAPOLI DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Secondo tempo

La partita è finita: Inter batte Napoli allo scadere con gol di Lautaro Martinez.

94′ Espulso Insigne che reagisce a una provocazione di Keita.

che reagisce a una provocazione di Keita. Gol di Lautaro Martinez che di sinistro raccoglie un cross da sinistra di Keita: decisivo velo di Vecino.

91′ GOL INTER : Lautaro Martinez

: Lautaro Martinez Saranno 3 i minuti di recupero.

89′ Doppia incredibile occasione per il Napoli: prima Handanovic e poi Asamoah salvano sulla riga.

88′ Keita cade in area e chiede il rigore, Mazzoleni e vicino e non fischia.

L’espulsione di Koulibaly ha restituito energie all’Inter.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

84′ Grande parata di Meret su Icardi che incorna da calcio d’angolo.

83′ Sostituzione nell’Inter: esce Joao Mario, entra Lautaro Martinez.

80′ Espulso Koulibaly : il senegalese è ammonito per fallo su Politano, poi applaude Mazzoleni e l’arbitro estrae il rosso.

: il senegalese è ammonito per fallo su Politano, poi applaude Mazzoleni e l’arbitro estrae il rosso. Napoli spinge in questo finale.

78′ Sostituzione nel Napoli: esce Mario Rui, entra Ghoulam.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

76′ Fabian Ruiz pesca Insigne al limite dell’area: l’attaccante napoletano si coordina e prova il tiro al volo difficile, palla ampiamente sul fondo.

74′ Sostituzione nell’Inter: esce Perisic, entra Keita.

74′ Contropiede pericoloso del Napoli, ma Mertens sbaglia malamente la conclusione.

72′ Mertens cerca l’imbucata per Insigne, ma Handanovic in uscita anticipa tutti.

71′ Sostituzione nel Napoli: esce Milik, entra Mertens.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

69′ Occasione per l’Inter: cross pericolosissimo di Perisic, Koulibaly anticipa tutti sul primo palo e devia in corner.

68′ Percussione sulla destra di Politano che mette in mezzo ma Albiol anticipa tutti.

67′ Ammonito Albiol per fallo su Joao Mario.

66′ Insigne smarca Callejon sulla destra: gran tiro dello spagnolo, Handanovic si allunga e respinge.

64′ Sostituzione nell’Inter: esce Borja Valero, entra Vecino.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

64′ Azione insistita d’attacco del Napoli che termina però in un nulla di fatto.

60′ Guizzo di Politano sulla destra: cross pericoloso ma non ci arriva nessuno.

60′ Cross da sinistra di Fabian Ruiz, De Vrji anticipa Milik di testa.

56′ Ammonito Allan per fallo su Icardi.

54′ Icardi da sinistra appoggia al limite per Brozovic che calcia al volo ampiamente a lato.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

52′ Ammonito Borja Valero per fallo su Callejon.

50′ Allan regala il pallone a Icardi al limite dell’area: l’argentino allarga a Politano che però sbaglia il cross.

Baricentro più alto per il Napoli in questo avvio di ripresa.

Iniziato il secondo tempo.

Nessuna sostituzione da ambo le parti.

Le squadre stanno rientrando in campo per il secondo tempo.

Primo tempo

Mazzoleni fischia la fine del primo tempo: Inter e Napoli a riposo sullo 0-0. Partita vivace e di grande intensità: leggermente meglio l’Inter.

47′ Gran tiro di Joao Mario dal centro-sinistra: palla di poco fuori sul primo palo.

Ci saranno 2 minuti di recupero.

43′ Occasionissima per l’Inter: Koulibaly salva sulla riga dopo un rimpallo vinto da Icardi a tu per tu con Meret.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

40′ Traversone da destra di Callejon, Milik anticipa di testa Skriniar ma non riesce ad angolare: palla fuori.

39′ Bel cross da destra di Politano: Joao Mario ci arriva con il tempo giusto e incorna, ma la palla finisce tra le braccia di Meret.

37′ Fabian Ruiz ci prova dal limite dell’area: palla angolata ma troppo alta.

34′ Ruiz libera Insigne sulla sinistra, ma l’attaccante napoletano è in fuorigioco.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Il Var conferma: il croato dell’Inter era in posizione irregolare.

31′ Perisic insacca sugli sviluppi di corner, ma è in fuorigioco.

31′ Azione prolungata dall’Inter, alla fine Albiol mette in angolo.

29′ Ammonito Brozovic per fallo su Milik. Il croato era diffidato e sabato salterà Empoli-Inter.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

28′ Tiro di Zielinsky dal limite: palla di poco a lato sul primo palo.

Maksimovic va a fare il terzino destro, con Callejon che sale a fare l’esterno di centrocampo.

24′ Sostituzione nel Napoli: esce Hamsik, entra Maksimovic.

Problema fisico per Hamsik: il capitano del Napoli deve uscire.

22′ Il Napoli eccede in sicurezza nel palleggio difensivo: Borja Valero recupera palla al limite dell’area e serve Icardi, ma l’azione termina in un nulla di fatto.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

16′ Cross da sinistra di Callejon, Milik non ci arriva per un soffio: sul proseguimento dell’azione ci prova Insigne dal limite e Handanovic respinge.

Nel Napoli è Callejon a fare il terzino e non Allan, come sembrava prima del match.

In questi primi minuti è più l’Inter a fare la partita.

12′ Cross da destra di D’Ambrosio, Albiol anticipa tutti.

10′ Milik servito in area e calcia alle stelle da posizione defilata.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Entrambe le squadre pressano molto alte.

8′ Politano ci prova al volo dal limite su respinta della difesa del Napoli: palla ampiamente fuori.

5′ Palla filtrante di Icardi per Perisic, chiuso in angolo da Callejon in scivolata.

4′ Azione manovrata del Napoli: Fabian Ruiz apre per Mario Rui largo a sinistra, ma il terzino sbaglia completamente la misura del cross.

Pressing molto del Napoli in questo avvio.

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Incredibile: Icardi batte il calcio d’inizio e tira direttamente in porta: traversa.

Tutto pronto: sarà l’Inter a battere il calcio d’inizio.

Le squadre sono in campo, l’arbitro è Mazzoleni di Bergamo.

Le squadre stanno per entrare in campo.

Pre partita

Marotta ai microfoni di SkySport: l’esclusione di Nainggolan? “Decisione dell’allenatore supportata dalla società, il giocatore stasera è allo stadio dimostrando attaccamento alla maglia. Nainggolan non sarà venduto a gennaio”.

Nel Napoli Ancelotti conferma Meret in porta e schiera a sorpresa Allan terzino destro. In attacco spazio alla coppia Insigne-Milik, con Mertens pronto a subentrare.

Inter senza Nainggolan, escluso per motivi disciplinari: Spalletti conferma il 4-3-3 con davanti Politano e Perisic a supporto di Icardi. In difesa rientra dopo la sualifica Asamoah: al centro la coppia De Vrij-Skriniar.

Le squadre stanno scendendo in campo per il riscaldamento pre-gara.

Inter Napoli Formazioni ufficiali

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Allan, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Inter Napoli streaming e diretta tv: ecco dove vederla | Serie A

INTER NAPOLI STREAMING – Mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 20,30 Inter e Napoli si sfidano per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Inter Napoli • Inter Napoli dove vederla

> QUI LA NOSTRA DIRETTA DI INTER NAPOLI

Inter Napoli streaming | Dove vederla in tv

La gara Inter Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport

Ampio pre e post partita.

Calcio d’inizio alle ore 20,30

> QUI LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Inter Napoli streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Non puoi vedere Inter Napoli? > QUI LA NOSTRA DIRETTA

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD. Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

> QUI IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019