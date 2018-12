Guarda Stupisci streaming e diretta tv: ecco dove vedere lo show

GUARDA STUPISCI STREAMING – Renzo Arbore, uno dei grandi maestri e rivoluzionari del piccolo schermo, torna in tv con un nuovo programma.

Il 12 e 19 dicembre 2018 va in onda in prima serata su Rai 2 “Guarda… Stupisci” (sottotitolo: Modesta e Scombiccherata Lezione sulla Canzone Umoristica Napoletana).

Una doppia serata sull’onda del successo di “Indietro tutta 30 e lode” dello scorso anno, questa volta con al centro il grande repertorio della canzone umoristica napoletana.

Il format, se così vogliamo definirlo, è molto simile a quello appunto di “Indietro tutta 30 e lode”: Arbore, nuovamente in compagnia di Nino Frassica e Andrea Delogu, si trasferisce questa volta nel centro di produzione Rai di Napoli, dopo aver sperimentato l’aula universitaria nel precedente show.

Renzo Arbore sarà accompagnato nelle due serate dalla sua Orchestra italiana e ci saranno diversi ospiti a sorpresa nel corso delle puntate.

Il programma è di Renzo Arbore, Nino Frassica, Ugo Porcelli, Giovanna Ciorciolini e Gino Aveta, con la collaborazione di Luca Rea. Costumi di Graziella Pera. Regia di Luca Nannini.

Guarda Stupisci streaming | Dove vedere lo show in tv

Lo show di Renzo Arbore “Guarda…Stupisci” va in onda il 12 e 19 dicembre 2018 in prima serata, in chiaro, su Rai 2.

Guarda Stupisci streaming | Dove vederlo in streaming

E’ possibile seguire lo show di Renzo Arbore anche in streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Qualora doveste perdervelo, sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare lo show grazie alla funzione on demand.

Guarda Stupisci Renzo Arbore | Carriera

Nato a Foggia il 24 giungo 1937, Renzo Arbore si laurea a Napoli in Giurisprudenza.

Già da ragazzino è evidente la sua passione per la musica, in particolare jazz.

Nel 1964, dopo aver vinto un concorso, entra in Rai. Stringe una forte amicizia e un sodalizio artistico con Gianni Boncompagni, con il quale realizza trasmissioni radiofoniche storiche come Alto gradimento, Per voi giovani e Bandiera gialla.

Uno dei suoi primi successi televisivi è L’altra domenica, tra il 1976 e il 1979, con la quale si poneva in diretta concorrenza con la contemporanea Domenica In di Corrado.

Negli anni Ottanta le trasmissioni televisive di Arbore più sperimentali, diventate dei veri e propri cult, capaci di creare veri e propri tormentoni: Quelli della notte, trasmissione di Rai 2 del 1985.

Il programma ha lanciato numerosi volti noti, su tutti Nino Frassica, nel ruolo di Frate Antonino da Scasazza.

Un'altra trasmissione di enorme successo fu Indietro tutta!, in onda tra il 1987 e il 1988. Il programma stigmatizzava l'invadenza della televisione di tipo più commerciale, ridicolizzandone usi e costumi.



