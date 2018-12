FROSINONE MILAN 0-0

Termina 0-0 il primo match del turno di Santo Stefano di serie A. Il Milan, in cerca di riscatto, non riesce a segnare sul campo del Frosinone, che gioca una partita gagliarda meritando il pareggio. Rossoneri pericolosi nel primo tempo con Castillejo, che colpisce un palo. Al 37′ della prima frazione di gioco il Frosinone trova il gol con Ciano, ma l’arbitro annulla dopo aver consultato il Var, per un fallo ai danni di Calhanoglu sul recupero palla dei ciociari.

Nella ripresa poche occasioni, ma Higuain, autore di una partita opaca, si divora il vantaggio a un minuto dalla fine, sprecando malamente un assist di Calhanoglu.

Con questo pareggio il Milan raggiunge momentaneamente la Lazio a 28 punti, mentre il Frosinone si porta a 10 punti, a meno 3 dal Bologna e a meno 4 dall’Udinese.

DIRETTA SECONDO TEMPO

95′ FINISCE QUI! 0-0 tra Frosinone e Milan. Un punto che serve poco alle due squadre. Milan che non riesce a superare la Lazio al quarto posto.

94′ Contropiede Frosinone: Ciano tira troppo debolmente e l'azione sfuma

93′ OCCASIONE FROSINONE! Ciano riceva in area, si gira e fa partire un gran tiro: risposta prodigiosa di Donnarumma che salva il Milan!

92′ Cross di Calhanoglu che calibra male: pallone tra le braccia di Sportiello

91′ KESSIE! Conclusione violenta ma centrale dell’ivoriano: blocca Sportiello!

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero

89′ HIGUAIN SI DIVORA IL VANTAGGIO! Grande palla di Calhanoglu per l'argentino, che da pochi metri e da ottima posizione calcia alto!

88′ OCCASIONE MILAN! Higuain serve Kessie sull'inserimento: l'ivoriano tira male e il pallone finisce fuori!

86′ Ciano tenta una conclusione dai 20 metri: pallone lento che Donnarumma blocca facilmente

85′ Proteste di Higuain per un presunto fallo ai suoi danni in area: per l’arbitro è tutto regolare

84′ Sponda di testa di Cutrone per Higuain: il tiro dell’argentino dal limite dell’area termina alle stelle

83′ Bakayoko a terra dopo uno scontro

82′ Dai e vai tra Calhanoglu e Higuain, ma sull’ultimo passaggio del turco il centravanti argentino viene anticipato dalla difesa del Frosinone

80′ Cambio Frosinone: esce Pinamonti ed entra Ciofani

79′ Sul cross di Conti la spizza di testa Laxalt, ma il pallone termina tra le braccia di Sportiello

77′ OCCASIONE MILAN! Sul corner impatta di testa Romagnoli: conclusione troppo centrale, blocca Sportiello!

76′ Secondo cambio per il Frosinone: esce Ariaudo, entra Salamon

76′ Higuain protegge il pallone e tenta la conclusione: deviazione della difesa ciociara e palla in corner

75′ Doppio cambio nel Milan: entrano Conti e Laxalt, escono Castillejo e Calabria

74′ Cambio Frosinone: esce Ghiglione ed entra Zampano

72′ Tiro di Ciano dal limite dell’area, blocca Donnarumma!

71′ OCCASIONE FROSINONE! Gran tiro dalla distanza di Ghiglione, Donnarumma respinge in angolo!

70′ Ci prova Calabria con un tiro dal limite dell'area: pallone deviato, corner Milan

68′ Rodriguez tenta il tiro dalla distanza: pallone sul fondo

67′ Ghiglione prova un assist per Pinamonti in area di rigore, ma il pallone è troppo lungo

66′ Bakayoko prova il tiro dopo un’iniziativa personale, ma viene murato dalla difesa ciociara

64′ Ariaudo ha un problema fisico: Frosinone momentaneamente in 10

63′ Possesso palla prolungato del Milan per vie centrali: i rossoneri trovano pochi spazi

62′ Castillejo prova la conclusione dai 30 metri, ribatte la difesa del Frosinone

60′ Castillejo cerca il taglio di Higuain, ma il pallone è troppo profondo e il centravanti argentino non può arrivarci

59′ OCCASIONE FROSINONE! Cross di Ghiglione che taglia l'area, Pinamonti manca di un soffio l'intervento a un passo dalla linea di porta!

Cross di Ghiglione che taglia l’area, Pinamonti manca di un soffio l’intervento a un passo dalla linea di porta! 57′ Higuain sta cercando di mettersi al servizio della squadra, ma per ora il riscatto che ci si attendeva da parte sua non c’è

55′ Lancio di Rodriguez a cercare Cutrone, Sportiello in uscita anticipa l’attaccante del Milan

54′ Ammonito Crisetig per un fallo a centrocampo su Bakayoko

53′ Altro angolo per i rossoneri, allontana Ariaudo

52′ Il corner di Calhanoglu viene allontanato dalla difesa del Frosinone

51′ Kessie guadagna un calcio d’angolo per il Milan

50′ Beghetto prova una cosa a metà tra un tiro e un cross: pallone sul fondo

49′ Higuain tenta l’iniziativa personale ma viene fermata: partita opaca finora del centravanti argentino

47′ Kessie prova l’incursione ma viene fermato dalla difesa del Frosinone

INIZIA LA RIPRESA! Il Milan batte il calcio d'inizio

Tra pochi minuti inizierà la ripresa: nel primo tempo partita equilibrata e occasioni da entrambe le parti

DIRETTA PRIMO TEMPO

46′ FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 tra Frosinone e Milan! Due occasioni importanti per i rossoneri, ma un gol annullato col Var al Frosinone!

45′ Un minuto di recupero

44′ Calabria tiene bene sull’incursione di Beghetto e guadagna una rimessa dal fondo

43′ CALABRIA! Buon inserimento del terzino rossonero, che calcia però sull’esterno della rete!

41′ Ammonito Ghiglione per un fallo su Calhanoglu

40′ Dopo 2 minuti la rete del Frosinone è stata annullata!

GOL ANNULLATO! L’ARBITRO RILEVA UN FALLO SU CALHANOGLU SUL RECUPERO PALLA DEL FROSINONE CHE HA PORTATO AL GOL! RETE ANNULLATA, SI RESTA SULLO 0-0!

VAR! L’ARBITRO VA A RIVEDERE L’AZIONE PER UN POSSIBILE FALLO SU CALHANOGLU!

FROSINONE IN VANTAGGIO! Recupera palla il Frosinone a centrocampo, cross di Beghetto per Ciano che insacca da pochi passi!

37′ GOL DEL FROSINONE, CIANO! 1-0!

35′ OCCASIONE FROSINONE! Cross di Ghiglione, Beghetto si ritrova tutto solo a pochi metri dalla porta ma calcia malissimo: palla in curva!

Cross di Ghiglione, Beghetto si ritrova tutto solo a pochi metri dalla porta ma calcia malissimo: palla in curva! 34′ Ciano prova un assist per Pinamonti, ma il pallone è difficile da controllare per l’attaccante ciociaro e finisce sul fondo

33′ I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per la corsa Champions, ma anche per il Frosinone è fondamentale trovare punti per mantenere viva la speranza salvezza

32′ Il Frosinone ora sta rispondendo colpo su colpo al Milan: ciociari pienamente in partita

30′ OCCASIONE FROSINONE! Cross dalla sinistra, Ghiglione stoppa e tira dal limite dell'area: bella parata di Donnarumma!

29′ CASTILLEJO! Lo spagnolo viene servito da Calhanoglu in area ma, pressato da Ariaudo, non riesce a calciare verso la porta da ottima posizione!

28′ Lancio lungo di Ariaudo per Pianamonti, Musacchio in anticipo appoggia su Donnarumma

27′ Buon momento del Milan, che però non riesce a sbloccare il risultato

25′ OCCASIONE MILAN! Castillejo rientra sul sinistro e fa partire un tiro potente: grande respinta di Sportiello che salva i suoi!

24′ Sul corner allontana la difesa del Milan

24′ Ciano conquista un angolo per il Frosinone

23′ Cutrone prova a servire Bakayoko sull’inserimento: pallone lungo che finisce sul fondo

22′ Grande percussione di Bakayoko che salta tre avversari: lo ferma Chibsah all’ingresso dell’area di rigore!

20′ Errore di Romagnoli in disimpegno, Pinamonti gli ruba palla ma il suo tiro è ribattuto!

19′ Kessie recupera palla in area del Frosinone, ma l’ivoriano ha commesso fallo

17′ PALO DEL MILAN! Rientro di Castillejo sul sinistro, tiro di precisione che va a colpire il legno! Milan vicino al vantaggio!

16′ CHIBSAH! Inserimento del centrocampista del Frosinone, che su cross di Ghiglione impatta il pallone ma non riesce a indirizzarlo verso la porta!

16′ La punizione è calciata male da Calhanoglu: pallone troppo lento che finisce sul fondo

15′ Fallo su Bakayoko: punizione per il Milan dai 25 metri, posizione centrale

14′ Il cross di Rodriguez per Higuain è troppo lungo, l’attaccante argentino non riesce ad intervenire

13′ Milan che ora prova a gestire il possesso cercando l’imbucata giusta

12′ Calhanoglu in percussione viene murato dalla difesa del Frosinone

10′ OCCASIONE MILAN! Pasticcio di Sportiello, interviene Cutrone che però non riesce a calciare a rete da buona posizione!

Pasticcio di Sportiello, interviene Cutrone che però non riesce a calciare a rete da buona posizione! 9′ Dopo un inizio difficile, il Frosinone sta prendendo coraggio e si sta affacciando dalle parti di Donnarumma

8′ Cross sbagliato di Maiello, che cercava il taglio il mezzo all’area di Ghiglione

6′ Sul corner tiro di Castillejo dal limite dell’area, blocca Sportiello!

5′ Cross di Calabria, Ariaudo allontana in corner

4′ Rodriguez cerca con un lancio Castillejo: pallone troppo lungo che si spegne sul fondo

3′ OCCASIONE MILAN! Calabria pesca Cutrone tutto solo a pochi metri dalla porta: l'attaccante calcia malissimo e manda sul fondo!

1′ Subito una punizione per il Frosinone dalla trequarti: Ciano è però in fuorigioco

SI PARTE! Primo pallone giocato dal Frosinone

FROSINONE MILAN STREAMING TV – Mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 12,30 Frosinone e Milan si sfidano per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

La gara tra Frosinone Milan sarà visibile in esclusiva su Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium.

Il calcio d'inizio di Frosinone Milan è previsto alle ore 12,30

