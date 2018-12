Danza con me Ospiti | Roberto Bolle | Ballerine | Cast | Rai 1

DANZA CON ME OSPITI – Dopo il successo dell’anno passato e la vittoria del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, la Rai ha scelto di inaugurare il 2019 in compagnia dell’étoile, Roberto Bolle.

Il primo gennaio, in prima serata, va infatti in onda il programma del famoso ballerino “Danza con me”, prodotto da Raiuno in collaborazione con ‘Ballandi Multimedia’ e ‘Artedanza’. Un vero e proprio show reduce dall’enorme successo della passata edizione.

Danza con me Ospiti | Roberto Bolle

Saranno tantissimi gli ospiti che accompagneranno Bolle nella sua avventura televisiva. Oltre a Pif, narratore della serata, sul palco saliranno: John Neumeier, Christopher Wheeldon, Wayne Mc Gregor, Christian Spuck e Mauro Bigonzetti, Alessandra Ferri, Polina Semionova.

Previsto poi un tributo a Niccolò Paganini che ricorderà la città di Genova e la recente tragedia che l’ha colpita. Sul palco di Danza con me ospiti poi: Melissa Hamilton (Prima Solista al Royal Ballet di Londra), Elisa Badenes (Prima Ballerina del Balletto di Stoccarda), Nicoletta Manni e Virna Toppi (Prime Ballerine del Teatro alla Scala di Milano) e Alexander Riabko (Primo Ballerino del Balletto di Amburgo).

Oltre ai tanti ballerini di fama mondiale, sono previsti ospiti del mondo dello spettacolo italiano che faranno visita a Bolle accompagnandolo nel suo viaggio.

Si tratta di Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Luca & Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo (I Moschettieri del Re), Cesare Cremonini e tanti altri.

Insomma, tante personalità del mondo della danza, della tv e del cinema che impreziosiranno Danza con me, emozioneranno e porteranno momenti di cultura e risate. Uno show da non perdere. Dove vederlo? In diretta su Rai 1 o in streaming su RaiPlay. Quando? Il 1 gennaio in prima serata. Buon divertimento!