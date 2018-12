Danza con me ballerine | Cast | Ospiti | Alessandra Ferri | Nicoletta Vanni | Virna Toppi | Mauro Bigonzetti

DANZA CON ME BALLERINE – Il 2019 di Rai 1 si apre con una grande prima serata in compagnia di Roberto Bolle e della sua arte.

Dopo il grande successo dello scorso anno, infatti, la tv di Stato ha deciso di confermare Danza con me, lo show con l’étoile e tanti altri ospiti, vista anche la vittoria del prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo.

“Tanti personaggi si metteranno in gioco e balleranno. Una serata divertente, con tanta danza, bellezza, poesia e ironia”, ha raccontato Bolle presentando l’evento nel corso della trasmissione Che tempo che fa.

Certo, portare in prima serata su Rai 1 la danza non è un’operazione facile. Ma il successo dello scorso anno dimostra che il pubblico sa apprezzare l’arte e il bello, che il servizio pubblico è chiamato a proporre e diffondere.

Non solo ballo, però, in Danza con me. Tanti gli ospiti molto amati dal pubblico che balleranno e daranno vita a momenti di spettacolo con Roberto Bolle: Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Luca & Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo (I Moschettieri del Re), Cesare Cremonini e tanti altri.

Insomma, tante personalità che impreziosiranno lo spettacolo e porteranno momenti di cultura e risate.

Bolle non sarà l’unica star della danza a esibirsi. Lo accompagneranno altri numeri uno del ballo, come John Neumeier, 79 anni, danzatore e coreografo statunitense, direttore del Balletto di Francoforte dal 1969 al 1973 e poi del Balletto di Amburgo.

I coreografi inglesi Christopher Wheeldon e Wayne Mc Gregor, il tedesco Christian Spuck, l’italiano Mauro Bigonzetti.

E poi grandi ballerine, a cominciare dalla nostra Alessandra Ferri, milanese classe 1963, a soli 19 ani diventa principal dancer al Royal Ballet di Londra.

Polina Semionova, una ballerina russa di danza classica, prima ballerina presso il Teatro dell’Opera di Stato a Berlino, una delle più giovani ballerine ad aver ottenuto questo riconoscimento.

Saliranno sul palco anche Melissa Hamilton, irlandese entrata al Royal Ballet già nel 2007 e promossa Prima solista nel 2013.

Elisa Badenes, originaria di Valencia e Prima Ballerina del Balletto di Stoccarda, Nicoletta Manni e Virna Toppi, Prime Ballerine del Teatro alla Scala di Milano, e Alexander Riabko, Primo Ballerino del Balletto di Amburgo.

Non mancheranno gli esperimenti: Bolle infatti proverà un passo a due con un ballerino robot, un braccio meccanico capace di simulare interazioni umane in una sfida complementare tra uomo e macchina.