46P WIRTANEN – Questa notte, domenica 16 dicembre, osservando il cielo si potrà osservare, anche a occhio nudo, la “cometa di Natale”, 46P Wirtanen.

Il perigeo è previsto per domenica 16 dicembre, quando sarà alla minima distanza dal nostro Pianeta e al massimo della visibilità. La cometa si potrà scorgere accanto all’ammasso delle Pleiadi, qualche ora dopo il tramonto. La condizione ideale per osservarla è lontano dalle luci delle città.

“Anche se questa cometa attualmente ha una magnitudine di circa 12, è bene iniziare a prenderla in considerazione per il fatto che il suo perielio sarà il 12 dicembre prossimo, durante il quale arriverà a toccare la magnitudine di circa 5, prendendosi a tutti gli effetti l’appellativo di cometa di Natale. Anche se attualmente è molto bassa sull’orizzonte (nella costellazione della Fornace), già a fine ottobre inizierà il suo lento ma inesorabile aumento di declinazione e di magnitudine che sarà di circa 8.5” scrive l’Unione Astrofili Italiani (Uai).

Stiamo parlando di 46P/Wirtanen: passerà a ‘soli’ 11,5 milioni di chilometri dalla Terra ed è già stata fotografata, grazie a un telescopio robotico piazzato in Australia.

Latest image of 46P/Wirtanen from Oct 27th by Rolando Ligustri from Australia showing the comets large green coma and central condensation. Chris Wyatt currently estimates the comet at mag +8.5 with a 20 arc min coma. The comet may be a naked eye object during Dec pic.twitter.com/YiJrhWydrP

— Martin McKenna (@martinastro2005) 28 ottobre 2018