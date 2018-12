Come apparecchiare la tavola di Natale 2018 | Consigli | Tendenze | Idee | Fai da te

Per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale cambia poco: la tavola dovrà essere speciale. Apparecchiata in modo festoso, elegante e particolare. Insomma, dovrà comunicare lo spirito natalizio.

Ma come farlo? Allora, facciamo un passo alla volta. Cominciamo dalle basi: la scelta della tovaglia, dei piatti e dei bicchieri è fondamentale. Ok, non vi stiamo dicendo di andarne a comprare di nuovi, ma magari dare aria e spazio al servizio buono non sarebbe una cattiva idea.

L’ideale sarebbe riuscire a creare un bel mix di vecchio e nuovo che dia eleganza, equilibrio e colore alla tavola.

Nelle più classiche versioni del Natale, i colori utilizzati sono il rosso, il bianco e il verde, ma ultimamente altre sfumature si stanno imponendo: per esempio l’oro.

Se per esempio avete una tovaglia natalizia rossa, usate un servizio di piatti bianco, bicchieri trasparenti o rossi.

Tovaglia bianca? Forse la scelta migliore perché vi permette di sbizzarrirvi come se stesse dipingendo su una tela.

Per gli amanti dello sfarzo, l’oro è sicuramente la scelta migliore, ma attenti a non esagerare!

Capitolo centrotavola. E’ fondamentale dato che dà carattere e personalità alla tavola e crea atmosfera.

Una ghirlanda fatta con abete, pigne, bacche rosse è il classico centrotavola di Natale, magari con inserite delle candele a stelo o dei lumini bianchi. Ma si può anche osare con piccoli babbi natale o angioletti. Oppure puntare sul semplice: una bella candela bianca o rossa con un po’ di “verde” intorno.

Se avete deciso di proporre ai vostri ospiti un panettone o una pandoro di pasticceria, perché non ingolosirli facendone sfoggio e usandolo come centrotavola?

Finito l’apparecchiamento si passerà ai dettagli che spesso sono fondamentali per rendere unica la nostra tavola di Natale. Largo alla fantasia per segnaposto, poggiabicchieri e tovaglioli.

Come apparecchiare la tavola di Natale 2018 | Consigli | Fai da te

Volete sbizzarrirvi con il fai da te ma non sapete da dove iniziare? Volete avere degli spunti da cui partire? Questi tutorial potrebbero fare al caso vostro:

