Come viene chiamato Babbo Natale nei vari paesi d’Europa

BABBO NATALE NOME PAESI EUROPA – I francesi hanno Père Noël, gli spagnoli Papá Noel, gli italiani Babbo Natale, gli irlandesi Daidí na Nollag. E poi ancora, i vari Baby Jesus o uomini di ghiaccio.

Ma il senso, qualunque sia il nome con cui sono conosciuti, è uno: si tratta di colui che porta i regali a Natale.

Ogni paese europeo ha la sua versione, la sua tradizione e il suo modo di accogliere il personaggio barbuto e generoso che ogni anno arriva la notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Il linguista e cartografo ceco Jakub Marian ha disegnato una mappa che rappresenta tutti i paesi d’Europa con il rispettivo nome dato a Babbo Natale.

Eccola:

Di seguito l’elenco completo, paese per paese:

Albania: Babagjyshi i Vitit te Ri, Grandfather of the new year

Austria: Christkind, Christ-Child

Bielorussia: Дзед Маро́з, Grandfather Frost (or the Russian version)

Belgio: In Dutch: Kerstman, Christmas Man, francese: Père Noël, Father Christmas

Bosnia: Djed Božićnjak, Grandfather Christmas or Djeda Mraz, Grandfather Frost

Bulgaria: Дядо Коледа, Grandfather Christmas or Дядо Мраз, Grandfather Frost

Croazia: Djed Božićnjak, Grandfather Christmas

Cipro: turco: Noel Baba, Christmas Father, greco: Άγιος Βασίλης, Saint Basil

Republica Ceca: Ježíšek, Baby Jesus

Danimarca: Julemanden, The Christmas Man

Finlandia: Joulupukki, literally Christmas Goat

Francia: Père Noël, Father Christmas

Germania: Weihnachtsmann, Christmas Man or Christkind, Christ-Child

Grecia: Άγιος Βασίλης, Saint Basil

Ungheria: Jézuska, Baby Jesus (with an angel), or Télapó, Winter Old Man

Islanda: Jólasveinar, Christmas lads

Irlanda: Father Christmas/ Daidí na Nollag, Father Christmas

Italia: Babbo Natale, Daddy Christmas

Lituania: Kalėdų Senelis, Grandfather Christmas

Lettonia: Ziemassvētku vecītis, Christmas Old Man

Estonia: Jõuluvana, Christmas Old

Macedonia: Дедо Мраз, Grandfather Frost

Montenegro: Деда Мраз, Grandfather Frost

Paesi Bassi: Kerstman, Christmas Man

Norvegia: Julenissen, literally Christmas gnome

Polonia: Święty Mikołaj, Saint Nicholas; Gwiazdor, Star-man; Gwiazdka,Little Star; Aniołek, Angel; or Dzieciątko, Jesus Child (depending on region)

Portogallo: Pai Natal, Father Christmas

Romania: Moş Crăciun, Old Man Christmas

Transilvania (Hungarian): Angyal, Angel

Russia: Дед Мороз, Grandfather Frost

Serbia: Деда Мраз, Grandfather Frost

Slovacchia: Ježiško, Baby Jesus

Slovenia: Božiček, Christmas Man or Dedek Mraz, Grandfather Frost

Spagna: Papá Noel, Daddy Christmas or Reyes Magos, Three Kings, In Catalonia: Tió deNadal, Christmas log, In Basque: Olentzero (proper name, represented by an old man)

Svezia: Jultomten, literally Christmas gnome

Svizzera:, In tedesco: Christkind, Christ-child, In francese: Père Noël, Father Christmas, in italiano: Babbo Natale, Daddy Christmas

Turchia: Noel Baba, Christmas Father

Ucraina: Святий Миколай, Saint Nicholas or Дід Мороз, Grandfather Frost

Regno Unito: Father Christmas, In gallese: Siôn Corn, John Chimney, in scozzese: Bodach na Nollaig, Christmas Old Man