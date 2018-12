Atalanta Juventus 2-2 | Ronaldo acciuffa il pari, espulso Bentancur | Tabellino

Atalanta Juventus 2-2

Pareggio spettacolare tra Atalanta e Juventus: all’Atleti Azzurri di Bergamo finisce 2-2. Bianconeri in vantaggio dopo solo un minuto grazie a un autogol sfortunato di Djmsiti su traversone di Alex Sandro. L’Atalanta reagisce alla grande e trova il pari al 25′ con un gran gol di Zapata, tra i migliori in campo.

Partita bellissima e di grande intensità dal primo all’ultimo minuto. La ripresa si apre con l’espulsione di Bentancur, contestatissima da Allegri. Un minuto dopo l’Atalanta passa in vantaggio, ancora con Zapata, che insacca in mischia sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Nella Juventus entra Ronaldo, tenuto inizialmente a riposo, ed è proprio il portoghese ad acciuffare il pareggio al 78′, ancora su una mischia in area dopo un corner. Nel finale annullato un gol a Bonucci.

Con questo pareggio l’Atalanta sale a 25 punti in classifica, mentre la Juventus viene fermata dopo 8 vittorie consecutive ma rimane imbattuta in questo campionato.

Diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale

Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Atalanta e Juventus, valida per la 18esima giornata della Serie A 2018 2019.

ATALANTA JUVENTUS DIRETTA LIVE

Secondo tempo

Triplice fischio di Banti: Atalanta-Juventus finisce 2-2, partita bellissima.

Punizione da destra per l’Atalanta: la difesa della Juve libera.

Il gioco è ripreso: altri due minuti di recupero.

93′ Cure mediche in corso per Zapata, ci saranno da recuperare altri due minuti da quando il gioco riprenderà.

Gol annullato alla Juventus: su calcio di punizione dalla sinistra Alex Sandro spizza di testa e Bonucci insacca, ma era fuorigioco.

Tre minuti di recupero.

90′ Ammonito Freuler per fallo su Pjanic.

89′ Occasionissima per la Juventus: Ronaldo da destra mette in mezzo rasoterra e Djmsiti anticipa per un soffio il croato, pronto a battere a colpo sicuro.

Nulla di fatto sul corner per l’Atalanta.

87′ Cross da destra di Freuler, Mandzukic devia in angolo.

85′ Sostituzione nell’Atalanta: esce Masiello, entra Barrow.

La Juventus agguanta il pareggio con Ronaldo, che da due passi infila di testa in mischia sugli sviluppi di un corner.

78′ GOL JUVENTUS : Ronaldo

: Ronaldo 77′ Atalanta vicina al 3-1: mischia in area e Gonsens calcia di poco a lato.

Sostituzione nell’Atalanta: esce Ilici, entra Pessina.

75′ Punizione da destra battuta da Pjanic: Gosens anticipa Ronaldo, ma gli attaccanti juventini erano in fuorigioco.

73′ Cross da destra di Emre Can: Djmsiti anticipa tutti in area in acrobazia.

72′ Zapata e Ilicic scambiano in area: Chiellini interviene e libera l’area.

67′ Lancio smarcante di Pjanic per Ronaldo: il portoghese, solo davanti a Berisha, viene fermato per fuorigioco.

67′ Sostituzione nell’Atalanta: esce Pasalic, entra Gosens.

La Juve, in inferiorità numerica, si schiera ora con il 4-2-3 per tentare di ribaltare il punteggio.

65′ Sostituzione nella Juventus: esce Khedira, entra Ronaldo.

Sta per entrare Cristiano Ronaldo.

62′ Ammonito Mandzukic per fallo su Djmsiti.

Allegri infuriato con l’arbitro Banti per l’espulsione di Bentancur.

60′ Ammonito Hateboer per fallo su Chiellini.

57′ Sostituzione nella Juventus: esce Douglas Costa, entra Pjanic.

L’Atalanta passa in vantaggio: Zapata raccoglie di testa su corner battuto da Gomez, difesa bianconera immobile.

56′ GOL ATALANTA : Zapata

: Zapata 53′ Espulso Bentancur: l’uruguaiano, già ammonito, viene sanzionato con il secondo giallo per un fallo su Castagne.

49′ Cross da destra di Hateboer: Bonucci anticipa Zapata di testa.

Iniziato il secondo tempo.

Nessun cambio né per l’Atalanta né per la Juve.

Sta per iniziare il secondo tempo.

Primo tempo

Le squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-1: Juventus in vantaggio dopo un minuto grazie all’autogol di Djmsiti, ma l’Atalanta reagisce alla grande e trova il pari al 25′ con un gran gol di Zapata, forse il migliore in campo in assoluto. Partita bellissima e aperta a qualsiasi risultato.

La punizione calciata da Ilicic finisce sulla barriera e Banti fischia la fine del primo tempo.

Non ci sarà recupero: il primo tempo si concluderà con un calcio di punizione dal limite per l’Atalanta.

45′ Partita impressionane fin qui di Zapata.

Partita bella e apertissima.

38′ Ammonito Chiellini per fallo su Freuler.

34′ Azione prolungata dell’Atalanta nell’area juventina: nulla di fatto.

33′ Ammonito Mancini per fallo su Dybala.

32′ Azione personale di Douglas Costa, che entra in area sulla sinistra e calcia sul primo palo: palla sull’esterno della rete.

29′ Ammonito Zapata per gomitata a Emre Can.

25′ L’Atalanta pareggia con un gran gol di Duvan Zapata, che riceve palla al limite dell’area e, spalle alla porta, riesce a girarsi su Bonucci: poi la gran botta che trafigge Szczesny.

GOL ATALANTA : Zapata

: Zapata 21′ Chiellini incorna di testa sugli sviluppi di un corner: palla di poco a lato.

20′ Douglas Costa crossa da sinistra: Mancini anticipa Mandzukic di testa.

18′ Ammonito Bentancur per fallo tattico su Ilicic lanciato in contropiede.

17′ Gomez batte una punizione dal limite, ma il tiro non è abbastanza potente: Szczesny blocca.

Ora i padroni di casa ci provano con maggior intensità.

L’Atalanta tenta di palleggiare, ma il pressing della Juve è altissimo.

11′ Dybala raccoglie una respinta corta della difesa atalantina e calcia al volo dal limite: palla a lato.

Ritmi molto elevati in questo avvio.

6′ Gran botta dal limite di Bentancur, Berisha si allunga e devia: la palla colpisce la traversa.

Juve in consueta tenuta bianconera, Atalanta in maglia azzurra e pantaloncini blu scuro.

Juventus in vantaggio dopo solo un minuto di gioco: cross da sinistra di Alex Sandro e Djmsiti è sfortunato nella deviazione che beffa Berisha.

GOL JUVENTUS : autogol di Djmsiti

: autogol di Djmsiti La partita è iniziata.

Sarà la Juve a battere il calcio d’inizio.

Arbitra Banti di Livorno.

Le squadre sono in campo: tutto pronto per il fischio d’inizio.

Pre partita

Atalanta e Juventus sono pronte a scendere in campo.

Come anticipato alla vigilia, Allegri tiene a riposo Ronaldo: al suo posto Douglas Costa. In casa Atalanta Gasperini punta in avanti sul tridente Ilicic, Gomez, Zapata.

Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Atalanta Juventus Formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Djmsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Douglas Costa, Dybala; Mandzukic.

Atalanta Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vederla | Serie A

ATALANTA JUVENTUS STREAMING – Mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15 Atalanta e Juventus si sfidano per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Atalanta Juventus • Atalanta Juventus dove vederla

Atalanta Juventus streaming | Dove vederla in tv

La gara Atalanta Juventus sarà visibile in esclusiva su Sky Sport

Ampio pre e post partita.

Calcio d’inizio alle ore 15

Atalanta Juventus streaming | Dove vederla live

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Non puoi vedere Atalanta Juventus?

