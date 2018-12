Chi sono i Bowland, i concorrenti di X Factor 2018

I Bowland sono stati scelti da Asia Argento per far parte della sua squadra (i Gruppi, poi affidati a Lodo Guenzi) nella nuova edizione di X Factor 2018. Il gruppo iraniano ha stupito tutti per classe, eleganza e per la fantastica voce della sua cantante.

Bowland | X Factor 2018 | Vita privata

La band è composta da Lei Low (voce), Pejman Fa e Saeed Aman. I tre nascono artisticamente a Firenze nel 2015 e si definiscono Trip Hop.

Come si sono conosciuti? Studiavano insieme a Teheran, poi si sono trasferiti in Italia per proseguire l’università. Lì hanno partorito un progetto di ampio respiro che spazia tra elettronica e sonorità vintage.

Nel 2016 hanno vinto il contest Toscana100Band. Hanno già prodotto un album, uscito il 21 aprile del 2017, dal titolo “Floating Trip”.

Uno stile sperimentale che però fa grande presa sul pubblico che sembra adorarli. Le loro combinzioni tra musica particolare e voce suadente creano “un mood erotico”, come lo ha definito Mara Maionchi.

Social: i BowLand su Facebook contano oltre 6.000 like, il loro canale Youtube segna quasi mezzo milione di visualizzazioni, e su Instagram (qui il loro profilo) sono seguiti da 12mila follower.

