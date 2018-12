Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

L’agenda di oggi | Lunedì 25 dicembre

Manovra : breve pausa natalizia prima che la legge di bilancio prosegua l’iter parlamentare tornando alla Camera. Qui tutti gli aggiornamenti.

: breve pausa natalizia prima che la legge di bilancio prosegua l’iter parlamentare tornando alla Camera. Qui tutti gli aggiornamenti. Indonesia : continua la conta delle vittime dello tsunami che ha colpito le isole di Giava e Sumatra. Il numero delle vittime sale a 429. I dispersi sono 154.

: continua la conta delle vittime dello tsunami che ha colpito le isole di Giava e Sumatra. Il numero delle vittime sale a 429. I dispersi sono 154. Afghanistan: è salito ad almeno 43 morti il bilancio dell’assalto armato a un complesso governativo nella capitale afghana Kabul. L’offensiva, avvenuta alla vigilia di Natale, è una delle più violente che abbiano colpito la capitale negli ultimi mesi. È durata più di 7 ore.

è salito ad almeno 43 morti il bilancio dell’assalto armato a un complesso governativo nella capitale afghana Kabul. L’offensiva, avvenuta alla vigilia di Natale, è una delle più violente che abbiano colpito la capitale negli ultimi mesi. È durata più di 7 ore. Messico: la governatrice dello Stato messicano di Puebla e suo marito, un senatore ed ex governatore, sono morti in seguito allo schianto dell’elicottero sul quale viaggiavano.

L’agenda di oggi | Lunedì 24 dicembre

Manovra : breve pausa natalizia prima che la legge di bilancio prosegua l’iter parlamentare tornando alla Camera. Qui tutti gli aggiornamenti.

: breve pausa natalizia prima che la legge di bilancio prosegua l’iter parlamentare tornando alla Camera. Qui tutti gli aggiornamenti. Natale : in Vaticano la messa di Papa Francesco alle 21.30.

: in Vaticano la messa di Papa Francesco alle 21.30. Indonesia : continua la conta delle vittime dello tsunami che ha colpito le isole di Giava e Sumatra.

: continua la conta delle vittime dello tsunami che ha colpito le isole di Giava e Sumatra. Usa : Natale di shutdown, potrebbe durare fino al 3 gennaio.

: Natale di shutdown, potrebbe durare fino al 3 gennaio. Myanmar : udienza d’appello per i due giornalisti Reuters condannati a 7 anni.

: udienza d’appello per i due giornalisti Reuters condannati a 7 anni. Migranti : le navi Ong Open Arms e Sea Watch, che hanno soccorso centinaia di profughi, continuano ad essere senza un porto in cui attraccare.

: le navi Ong Open Arms e Sea Watch, che hanno soccorso centinaia di profughi, continuano ad essere senza un porto in cui attraccare. Maltempo: allerta al Nord, preannunciate perturbazioni.

23 dicembre – ore 17.00 – Migranti, la procura di Locri ha comunicato di aver concluso le indagini su Domenico Lucano nell’inchiesta sui presunti illeciti nel sistema di accoglienza. A sorpresa, per il sindaco (sospeso) di Riace è stata formulata l’accusa di associazione per delinquere, la stessa che era stata fatta cadere dal Gip di Locri in quanto considerata “vaga e generica”. Qui gli aggiornamenti.

23 dicembre – ore 14.00 – Roma, un bambino è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di una circoncisione rituale cui erano stati sottoposti in casa. La vicenda è accaduta a Monterotondo. Entrambi i bambini sono di origine nigeriana. Qui gli aggiornamenti.

23 dicembre – ore 12.00 – Migranti, un nuovo rapporto stilato dalla Missione di supporto dell’Onu in Libia (Unsmil) e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) parla di persone sottoposte a “inimmaginabili orrori” nei centri di detenzione in Libia. Qui il nostro articolo.

23 dicembre – ore 10.00 – Messico, una donna di 27 anni è stata trovata morta in Messico. Ancora da accertare le cause del decesso. Il corpo di Anna Ruzzenenti, un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni, secondo quanto riferito dal quotidiano L’Arena, è stato rinvenuto a Playa del Carmen. Qui il nostro articolo.

23 dicembre – ore 09.10 – Indonesia, non ci sono notizie di vittime straniere nello tsunami che ha investito l’Indonesia, tra le isole di Giava e Sumatra. A dirlo è il premier australiano, Scott Morrison, citato da Abc News: “Al momento, non ci risultano vittime tra gli stranieri, tantomeno australiani”. Morrison ha twittato un messaggio di cordoglio per le vittime e ha offerto l’assistenza dell’Australia alle autorità indonesiane.

L’agenda di oggi | Domenica 23 dicembre

Manovra , polemiche dopo che il maxiemendamento del governo è stato approvato con la fiducia al Senato. La legge di Bilancio passa ora all’esame della Camera, che voterà il testo della manovra il 28 e 29 dicembre per il via libera definitivo.

, polemiche dopo che il maxiemendamento del governo è stato approvato con la fiducia al Senato. La legge di Bilancio passa ora all’esame della Camera, che voterà il testo della manovra il 28 e 29 dicembre per il via libera definitivo. Indonesia , sviluppi dopo lo tsunami che ha colpito la zona tra Giava e Sumatra, provocato dal vulcano Krakatoa. Il bilancio per ora è di 222 morti.

, sviluppi dopo lo tsunami che ha colpito la zona tra Giava e Sumatra, provocato dal vulcano Krakatoa. Il bilancio per ora è di 222 morti. Libia , il premier Conte è a Tripoli per la sua prima visita in Libia. Stamattina il premier incontrerà il presidente Fayez Al Serraj e a seguire il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al Meshri. Altri incontri nel pomeriggio.

, il premier Conte è a Tripoli per la sua prima visita in Libia. Stamattina il premier incontrerà il presidente Fayez Al Serraj e a seguire il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al Meshri. Altri incontri nel pomeriggio. Migranti, la nave Open Arms è diretta verso la Spagna, che ha aperto i suoi porti dopo il rifiuto di Malta e Italia.

22 dicembre – ore 18.00 – Stati Uniti, il presidente Donald Trump ribadisce l’intenzione di ritirare le truppe americane dalla Siria perché l’Isis è stato “largamente sconfitto” e “altri Paesi nella regione, tra i quali la Turchia” potranno fare il resto.

22 dicembre – ore 15.50 – Somalia, due violente esplosioni a Mogadiscio hanno causato la morte di una decina di persone, tra le quali uno dei più noti giornalisti locali, Awil Dihar Salad.

22 dicembre – ore 15.00 – Migranti, “Non è vero che il Governo di Malta ha rifiutato di fornire approvvigionamento” ai migranti a bordo della nave di Open Arms: lo afferma un portavoce del Governo di La Valletta. “I migranti sono stati salvati in acque libiche e Malta è andata oltre i propri obblighi evacuando il neonato e la madre”, prosegue il portavoce, secondo cui la ong iberica ha riferito di avere sufficienti provviste per altri due giorni, tempo sufficiente per raggiungere un porto spagnolo.

22 dicembre – ore 14.45 – Manovra, il governo ha posto la questione di fiducia sul testo del maxi-emendamento che ora torna in Commissione. Il voto di fiducia dell’aula si terrà in serata. Qui tutti gli aggiornamenti

22 dicembre – ore 14.00 – Francia, decine di gilet gialli hanno bloccato per protesta la frontiera tra Francia e l’Italia, sull’A8. Al momento la circolazione è molto rallentata. Qui gli aggiornamenti

22 dicembre – ore 12.40 – Francia, con un annuncio dell’ultimo minuto, centinaia di gilet gialli si sono radunati a Montmartre, nel nord di Parigi, nel sesto sabato di proteste. La manifestazione prevista inizialmente a Versailles sembra invece annullata.

22 dicembre – ore 11.55 – Migranti, Malta non ha voluto fornire approvvigionamento a oltre 300 migranti soccorsi dalla nave dell’ong Proactiva Open Arms. Lo scrive l’organizzazione sul proprio account Twitter. Sia Malta sia l’Italia hanno negato i propri porti alla nave.

22 dicembre – ore 11.00 – Francia, un automobilista è morto in un incidente stradale a Perpignan, nel dipartimenti dei Pirenei Orientali, all’altezza di una barricata organizzata dai Gilet gialli nella notte.

22 dicembre – ore 10.00 – Usa, è scattato un parziale shutdown per lo stallo sui 5 miliardi di dollari reclamati dal presidente Donald Trump nel bilancio per la costruzione del muro al confine con il Messico. Qui i dettagli

L’agenda di oggi | Sabato 22 dicembre

Manovra , il maxiemendamento del governo dovrebbe essere depositato in Aula al Senato alle 14. Poi la discussione generale e in tarda serata il voto di fiducia. Opposizioni sul piede di guerra. Qui tutti gli aggiornamenti della politica italiana. Qui cosa prevede la manovra

, il maxiemendamento del governo dovrebbe essere depositato in Aula al Senato alle 14. Poi la discussione generale e in tarda serata il voto di fiducia. Opposizioni sul piede di guerra. tutti gli aggiornamenti della politica italiana. cosa prevede la manovra Gilet gialli , sesto sabato di proteste in Francia.

, sesto sabato di proteste in Francia. Stati Uniti , Senato in stallo per il Muro con il Messico: scatta lo shutdown.

, Senato in stallo per il Muro con il Messico: scatta lo shutdown. Roma , donna morta nel Tevere , proseguono le ricerche delle gemelline.

, , proseguono le ricerche delle gemelline. Serie A, oggi la 17esima giornata: spicca il posticipo serale Juventus-Roma. Qui dove vedere la partita

21 dicembre – ore 20.00 – Trasporti, l’aeroporto di Londra Gatwick chiuso di nuovo per un allarme droni. Qui i dettagli

21 dicembre – ore 19.30 – Manovra, sale la tensione al Senato: il Pd pronto a occupare l’Aula di Palazzo Madama. Qui i dettagli

21 dicembre – ore 19.00 – Terremoto, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata in provincia di Pesaro e Urbino. Qui i dettagli

21 dicembre – ore 18.00 – Manovra, slitta ancora lo sbarco del maxi emendamento in aula al Senato. Qui la diretta sul governo

21 dicembre – ore 17.00 – Marocco, arrestate altre nove persone per la decapitazione delle due turiste scandinave. Qui i dettagli

21 dicembre – ore 16.00 – Giustizia, confermata in appello la condanna e l’aggravante del metodo mafioso al clan Spada. Qui i dettagli

21 dicembre – ore 15.00 – Vienna, sparatoria in un ristorante. Un morto e due feriti. Qui i dettagli

21 dicembre – ore 14.00 – Milano, il consiglio comunale apre la strada alla cittadinanza onoraria al sindaco di Riace Domenico Lucano. È polemica

21 dicembre – ore 13.00 – Marocco, gli uomini sospettati di aver ucciso le due turiste scandinave hanno giurato fedeltà all’Isis

21 dicembre – ore 12.00 – Siria, l’Isis attacca i curdi nel sud est del Paese dopo l’annuncio del ritiro delle truppe Usa. Qui i dettagli

21 dicembre – ore 11.00 – Genova, il ministro Delrio sentito come persona informata dei fatti sul crollo del Ponte Morandi

21 dicembre – ore 10.00 – Catalogna, indipendentisti in piazza contro il governo riunito a Barcellona. Qui i dettagli

21 dicembre – ore 9.00 – Terrorismo, arrestato a Gibuti la “mente” dell’attacco a Charlie Hebdo

21 dicembre – 7.30 – Usa, si dimette il segretario alla Difesa Mattis e il presidente Trump pensa di ritirare 7mila soldati dall’Afghanistan.

L’agenda di oggi | Venerdì 21 dicembre

Manovra : si attende per il pomeriggio il maxiemendamento alla legge di Bilancio in Aula al Senato, mentre il voto di fiducia è previsto per la tarda serata. Qui tutti gli aggiornamenti della politica italiana.

: si attende per il pomeriggio il maxiemendamento alla legge di Bilancio in Aula al Senato, mentre il voto di fiducia è previsto per la tarda serata. Qui tutti gli aggiornamenti della politica italiana. Governo : probabile riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno anche la bozza sull’autonomia di Lombardia e Veneto.

: probabile riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno anche la bozza sull’autonomia di Lombardia e Veneto. Usa : ore decisive per evitare lo shutdown con l’avvicinarsi de termine per il voto del Congresso sul bilancio

: ore decisive per evitare lo shutdown con l’avvicinarsi de termine per il voto del Congresso sul bilancio Catalogna : il premier Sanchez riunisce il governo centrale a Barcellona. Attese manifestazioni indipendentiste

: il premier Sanchez riunisce il governo centrale a Barcellona. Attese manifestazioni indipendentiste Smog: primo giorno di traffico limitato a Milano e Bergamo.

Ultime notizie | Giovedì 20 dicembre

20 dicembre – 19.00 – Cronaca, è morto lo scrittore Andrea Pinketts: aveva 57 anni

20 dicembre – 18.00 – Economia, Twitter crolla in borsa a Wall Street: “Troppe molestie alle donne”

20 dicembre – 17.00 – Attentato Strasburgo, a Trento i funerali di Antonio Megalizzi: “Ora ti conoscono in tutto il mondo”

20 dicembre – 16.30 – Manovra, malcontento in Vaticano: “Penalizzate le fasce più deboli e le attività di volontariato”

20 dicembre – 16.00 – Palermo, il clochard “Aldo” ucciso con una spranga: confessa un sedicenne. Qui i dettagli

20 dicembre – 15.00 – Russia, Putin: “C’è il rischio di una guerra nucleare, il mondo sta sottovalutando il pericolo”

20 dicembre – 14.30 – Cronaca, Aprilia: ragazzino lancia molotov a scuola: era vittima di bullismo

20 dicembre – 14.00 – Cronaca, Roma: donna trovata morta nel Tevere, si cercano due figlie di 6 mesi

20 dicembre – 13.00 – Trasporti, chiuso l’aeroporto di Londra Gatwick: è allarme droni in pista

20 dicembre – 12.30 – Eutanasia, Cirinnà: “A gennaio depositerò un testo in Parlamento”

20 dicembre – 11.30 – Israele, l‘ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman e capo del partito Yisrael Beytenu ha dichiarato che la decisione di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria potrebbe portare a una guerra tra Israele e le forze filo-iraniane

20 dicembre – 10.30 – Italia, il padre di Di Maio è indagato per deposito incontrollato di rifiuti sul terreno di Mariglianella (Qui i dettagli)

20 dicembre – 9.30 – Svezia, banca centrale rialza tassi per la prima volta dal 2011. La Riksbank, la banca centrale svedese, rialza i tassi di interesse, per la prima volta dal 2011. Il costo del denaro sale, passando da -0,50% a -0,25%

20 dicembre – 8.30 – Roma, protesta dei bus turistici a piazza Venezia: traffico in tilt (Qui i dettagli)

20 dicembre – 7.45 – Corea del Nord, La Corea del Nord non rinuncerà unilateralmente al proprio programma nucleare a meno che gli Stati Uniti non rimuovano le minacce nucleari dalla penisola coreana.

20 dicembre – 7.00 – Borsa, Tokyo: chiude in calo 2,84% dopo Fed

L’agenda di oggi | Giovedì 20 dicembre

Manovra: dopo il sì della Ue, il provvedimento passa : dopo il sì della Ue, il provvedimento passa all’esame del Senato.

Strasburgo: a Trento i : a Trento i funerali di Antonio Megalizzi alla presenza del presidente Mattarella e del premier Conte. Bandiere a mezz’asta in tutta Italia. –

Russia: conferenza stampa annuale del presidente Putin.

Spazio: gli astronauti statunitensi, tedesco e russo tornano sulla Terra dalla stazione spaziale internazionale.

Turchia: riprende il processo al giornalista tedesco Yucel.

Egitto: atteso il verdetto del processo ai cooperanti delle Ong.